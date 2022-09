S-au închis urnele: rușii numără „voturile” de la referendumurile ilegale cu soldații la ușă. Kremlinul anunță deja rezoltate de peste 90% în favoarea anexării

În cea de-a 216-a zi de război, secțiile de votare pentru „referendumurile” organizate în regiunile ocupate au fost închise iar autoritățile susținute de forțele armate ale Rusiei au început „numărarea voturilor”.

Încep să apară primele informații difuzate de propaganda Kremlinului referitoare la zonele pe care Rusia intenționează să le anexeze.

Conform unui canal online al jurnalistului de la Chișinău, Dumitru Ciorici, „rușii prezintă primele informații cu privire la referendumul militarizat, motiv pentru a anexa o zonă din Zaporojîie și Donbas, ce ar duce la escaladarea situației și mai mult.”

Numeroase materiale apărute în spațiul online ilustrează modul ilegal de desfășurare a referendumurilor în zonele ocupate de armata rusă și forțele separatiste.

Mobile „referendum”. It is always more convenient to vote when two soldiers with machine guns are knocking at your apartment. Zaporizhzhia region

— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love)