Nigel Farage, liderul britanic Reform UK, a fost acuzat că răspândește informații false și alimentează ura în comunitate, după ce i-a acuzat în mod fals pe românii din Marea Britanie că mănâncă lebedele din parcuri. În paralel, un reportaj al ITV a stârnit indignarea publică, după ce a arătat că zeci de migranți români cu probleme penale au fost returnați României, dar fiecare a primit un card bancar preîncărcat cu până la 2.000 de lire sterline.

Ce declarații a făcut Nigel Farage despre români și ce replici a primit

Nigel Farage declarase că „lebedele sunt mâncate în parcurile regale”, iar crapii sunt furați din iazuri „de către oameni care provin din culturi diferite”, informează . Întrebat de LBC dacă est-europenii, sunt vinovați, politicianul a răspuns: „Așa cred”.

Organizația caritabilă Royal Parks, care administrează parcurile regale, a transmis, în schimb, că nu i s-a raportat niciun astfel de incident.

Adversarii lui Farage, deputații laburiști, au susținut că acesta n-ar trebui să se bucure de încrederea oamenilor din cauza minciunilor pe care le tot spune.

„Dacă nu poți avea încredere în el în cele mai simple lucruri, atunci cum poți avea încredere în el să conducă o țară? Trebuie să ne întrebăm: dacă azi minte despre asta mâine, despre ce va minți ?”, a declarat deputatul laburist Clive Lewis.

Andy McDonald, și el deputat laburist, l-a acuzat pe Nigel Farage că lansează astfel de acuzații false pe președintelui american Donald Trump pentru a „inflama tensiunile din comunități”.

La rândul ei, Fizza Qureshi, directoarea executivă a Rețelei pentru Drepturile Migranților, l-a acuzat pe Farage că spune „povești deja dovedite false” și lansează acuzații „nu doar absurde, ci și absolut periculoase”, pentru „a stârni în mod deliberat mai multă ”.

Ce a dezvăluit un reportaj despre migranții români cu probleme penale

Totuși, un val de indignare a existat în Marea Britanie din cauza unor migranți români.

Un reportaj al emisiunii „Good Morning Britain” de la ITV a arătat că expulzarea a 47 de români a costat guvernul britanic sute de mii de lire sterline. Mai mult, fiecare migrant întors acasă a primit un card bancar preîncărcat cu până la 2.000 de lire sterline din fonduri publice pentru a-l ajuta să se reintegreze în România.

Migranții în cauză intraseră ilegal în Marea Britanie și executaseră pedepse cu închisoarea acolo pentru infracțiuni variind de la furt și infracțiuni sexuale până chiar la crimă, scrie Rador, citând presa britanică.

Mulți britanici au comentat reportajul în online, arătându-se indignați că niște infractori practic au fost răsplătiți.

„Răsplătiți și plătiţi cu 2000 de lire sterline, glumiți? Guvernul britanic este o glumă pe scena mondială”, a scris o persoană, în vreme ce alta a comentat: „Le-ați dat acestor ticăloși câte 2000 de lire sterline fiecăruia din banii contribuabililor. Cum îndrăzniți?”.

Shabana Mahmood, ministra de Interne, a declarat în primul său interviu detaliat de la preluarea funcției că, într-adevăr, „scos din context, nu este grozav, nu arată bine”.

Totuși, ea a apărat că această politică a guvernului: „O expulzare voluntară este de fapt mai ieftină pentru contribuabilul britanic. De mult timp oferim pachete financiare ca stimulent pentru ca oamenii să renunțe la cererile lor și la încercările pe care le fac de a rămâne în țara noastră și să se îmbarce într-o cursă și să plece”.