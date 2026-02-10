B1 Inregistrari!
Scenariu șocant în presa din Rusia. Se vorbește de „Moartea României". Experții militari ruși, despre distrugerea Bucureștiului: "N-am ezita să folosim mijloace speciale, inclusiv focoase nucleare"

Scenariu șocant în presa din Rusia. Se vorbește de Moartea României. Experții militari ruși, despre distrugerea Bucureștiului: “N-am ezita să folosim mijloace speciale, inclusiv focoase nucleare
Sursa foto: Hepta / @Sputnik / Sergey Bobylev
  1. Scenariu șocant în Rusia! Ce spune publicația rusă care a lansat aceste afirmații
  2. Scenariu șocant în Rusia! Cum justifică experții ruși amenințările la adresa României
  3. De ce ar fi România vizată direct, potrivit acestor teorii
  4. Cum explică unii analiști ruși escaladarea retoricii
  5. Ce rol joacă Transnistria în acest discurs alarmist

Scenariu șocant în Rusia! Presa din Rusia promovează, în ultimele zile, un scenariu considerat de analiști drept lipsit de fundament, în care România ar fi prezentată drept principalul obiectiv al Moscovei într-un conflict ipotetic cu NATO. Totul pornește de la presupuse rapoarte despre o eventuală desfășurare de trupe occidentale în Transnistria, informații care nu sunt confirmate oficial și care sunt catalogate de experți drept false.

În acest context tensionat, unii comentatori militari citați de presa rusă vorbesc despre măsuri extreme, mergând până la amenințări cu folosirea armelor nucleare împotriva Bucureștiului.

Bucureștiul nu este un loc împotriva căruia am ezita să folosim mijloace speciale, inclusiv focoase nucleare”, susține unul dintre experți.

Scenariu șocant în Rusia! Ce spune publicația rusă care a lansat aceste afirmații

Într-un material publicat sub titlul „Moarte României: De ce NATO nu va staționa trupe în Transnistria”, site-ul news.ru face trimitere la o analiză a grupului american Atlantic Council, susținând că aceasta ar sugera plasarea unui contingent NATO de menținere a păcii în afara liniei de contact, în apropierea Belarusului sau a regiunii separatiste Transnistria.

Jurnaliștii ruși interpretează aceste ipoteze ca pe o provocare directă la adresa Moscovei, deși documentele oficiale ale NATO nu indică o astfel de intenție.

Scenariu șocant în Rusia! Cum justifică experții ruși amenințările la adresa României

Expertul militar Valentin Mzareulov, redactor-șef al site-ului „Istoria serviciilor secrete interne și a agențiilor de aplicare a legii”, a declarat că o eventuală prezență NATO în Transnistria ar necesita schimbarea conducerii regiunii, inclusiv prin forță.

Dacă propun desfășurarea acestui contingent în Ucraina, ar fi un risc clar pentru ei. Rusia a declarat în repetate rânduri că astfel de trupe ar fi ținte legitime pentru noi. Dacă vorbim despre Transnistria, atunci pentru o astfel de mișcare, Occidentul ar trebui să schimbe conducerea regiunii – fie prin forță, fie printr-o lovitură de stat. În cazul unui scenariu violent, există trupe rusești în Republica Transnistreană, așa că această opțiune ridică, de asemenea, semne de întrebare”, a declarat expertul militar Valentin Mzareulov.

El susține că, într-un astfel de context, România ar deveni ținta principală a unui eventual răspuns al Kremlinului, nu Republica Moldova.

De ce ar fi România vizată direct, potrivit acestor teorii

Potrivit aceluiași expert, un atac al forțelor NATO asupra contingentului rusesc din Transnistria ar declanșa represalii dure.

Dacă forțele NATO vor ataca grupul transnistrean al Forțelor Armate Ruse, va fi lansat un atac de represalii împotriva acestor forțe, a comandamentului lor sau direct împotriva Bucureștiului. Este clar că punctul central al operațiunii va fi România, nu Moldova. Bucureștiul nu este un loc împotriva căruia am ezita să folosim mijloace speciale, inclusiv focoase nucleare”, a continuat expertul.

Cum explică unii analiști ruși escaladarea retoricii

Istoricul și politologul Vladimir Andreev leagă această retorică de negocierile de pace dintre Rusia și SUA privind Ucraina.

Pe fondul negocierilor de pace în curs dintre Rusia și SUA privind Ucraina, orice escaladare a conflictului va fi în favoarea celor care doresc ca războiul să continue la nesfârșit”.
El susține că liderii europeni ar urmări epuizarea Rusiei pe câmpul de luptă: „Liderii europeni pledează pentru înfrângerea Rusiei pe câmpul de luptă și vor să epuizeze țara noastră, așa că astfel de acuzații se încadrează în logica actualei conduceri europene”, a declarat el, potrivit news.ru.

Andreev merge și mai departe și afirmă că Rusia ar trebui să răspundă „cât mai ferm posibil și, de preferință preventiv”.

Trebuie să fim amabili și diplomați, deoarece europenii nu au înțeles nimic de mult timp, la fel cum au făcut-o în secolele XVIII, XIX și XX, și chiar mai devreme, când contingentele lor au încercat să anexeze Novgorod și Pskov. Trebuie să răspundem cât mai ferm posibil și, de preferință, preventiv. Nu ar trebui să așteptăm ca acești oameni să-și aducă trupele pe teritoriul nostru; trebuie să acționăm proactiv”, a mai spus Andreev.

Ce rol joacă Transnistria în acest discurs alarmist

Continuând pe aceeași linie, Mzareulov afirmă că Occidentul ar avea interesul de a amplifica tensiunile din Transnistria înainte de finalul conflictului din Ucraina.

Este mai avantajos pentru Occident să își intensifice acțiunile în Transnistria înainte de încheierea conflictului din Ucraina, pentru a-l prelungi și continua”, a declarat Mzareulov.

Potrivit acestuia, un asemenea scenariu ar atrage un răspuns extrem de dur din partea Rusiei.

Totuși, în acest caz, răspunsul Rusiei va fi mult mai dur. Singurul răspuns este reprezentat de atacuri cu rachete împotriva unor ținte pe care le considerăm adecvate. În opinia mea, distrugerea Bucureștiului este un răspuns adecvat”, a concluzionat Mzareulov.

