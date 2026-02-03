Planul detaliat de reacție, dezvăluit. Conform unei informații publicate de Financial Times, Ucraina împreună cu aliații săi occidentali au convenit asupra unui plan detaliat de reacție în cazul în care Rusia încalcă viitorul acord de încetare a focului.

Planul detaliat de reacție: Ce prevede planul de răspuns militar în cazul încălcării armistițiului

Primul pas constă într-un răspuns militar rapid al , însoțit de un avertisment diplomatic adresat Moscovei în maximum 24 de ore după o provocare militară.

Dacă agresiunile continuă, o a doua etapă a intervenției va implica o „coaliție a celor dispuși”, formată din țări membre UE, Regatul Unit, Norvegia, Islanda și Turcia, potrivit unor surse citate de . Această alianță va oferi sprijin militar coordonat pentru a contracara acțiunile Rusiei.

Planul detaliat de reacție, în caz că se încalcă armistițiul. Ce se întâmplă dacă Rusia escaladează conflictul

În situația în care provocările Rusiei se transformă într-un atac la scară largă, planul prevede un răspuns militar comun, coordonat de forțele occidentale, inclusiv armata Statelor Unite. Această intervenție ar urma să înceapă în termen de 72 de ore de la încălcarea armistițiului.

Ce conține planul de pace în 20 de puncte

În decembrie 2025, a fost făcut public un plan de pace în 20 de puncte, care include un pact de neagresiune între Rusia și Ucraina. Acest acord prevede monitorizarea continuă a liniei de contact și asigurări de securitate pentru Kiev din partea SUA, NATO și Europei, asemănătoare articolului 5 din Tratatul Atlanticului de Nord. În cazul unei noi agresiuni ruse, clauza stipulează reacții militare și reimpunerea sancțiunilor.

Cum s-au pregătit oficialii europeni și americani pentru această situație

Planul de răspuns în mai multe faze a fost discutat intens în ultimele luni. În decembrie, oficiali din țările dispuse să participe la coaliție s-au întâlnit la Paris, iar în ianuarie au avut loc discuții la Kiev cu consilierii pe probleme de securitate națională. Totodată, președintele Volodimir Zelenski a abordat la Mar-a-Lago, în decembrie, problema garanțiilor de securitate pe care SUA ar putea să le ofere Ucrainei.

Ce au anunțat oficialii americani despre garanțiile de securitate

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat recent că Washingtonul, împreună cu aliații europeni, a ajuns la un acord general privind garanțiile de securitate pentru Ucraina. Acestea includ desfășurarea unui contingent limitat de trupe europene, în special din Franța și Regatul Unit, și asigurări militare americane.

Forța de descurajare condusă de Europa va asigura securitate aeriană, maritimă și terestră după încheierea armistițiului, sprijinită de informațiile și logistică furnizate de SUA, conform comunicatului aliaților Kievului după întâlnirea de la Paris.