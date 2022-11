Scene de groază în Los Angeles: un grup de 25 polițiști au fost atacați cu un SUV

Șoc în rândul cetățenilor din Los Angeles: o maşină a intrat cu viteză într-un grup de tineri , aflaţi în formaţie, în timpul ce aceștia se aflau într-un exercițiu sportiv de alergare pe o stradă. În urma impactului, 25 de persoane au fost rănite.

O video surprinde un vehicul negru de tip SUV pe un trotuar, cu partea din faţă avariată. Acesta merge pe contrasens la momentul incidentului, potrivit pompierilor, citaţi de Los Angeles Times.

Serviciul de ambulanță raportează peste 16 victime, dintre care 11 sunt în stare critică în urma incidentului.

25 Los Angeles law enforcement recruits were hit by a 22-year-old driving the wrong way during their morning workouts. Five are critically injured.

— USA TODAY (@USATODAY)