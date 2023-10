Schimb de focuri de armă într-un centru mare comercial din Bangkok. S-au înregistrat trei morți

Trei persoane au fost ucise, marți, într-un schimb de focuri de armă care a avut loc într-un centru mare comercial din Bangkok.

Atacul s-a soldat cu trei morți și patru răniți, iar atacatorul s-a predat, a transmis premierul din Bangkok, potrivit

„Atacatorul a fost arestat. De fapt, el s-a predat. (…) Situația se detensionează”, a declarat premierul Srettha Thavisin.

La auzul focurilor de armă, sute de persoane s-au autoevacuat din clădire, care este o atracție turistică importantă din centrul Bangkok.

BREAKING: Shooting incident at Siam Paragon Tuesday afternoon. No casualties reported as of 4.50pm but many shoppers fled the mall. PM Srettha and new police chief heading there.This is a developing story.

— Khaosod English (@KhaosodEnglish)