Șeful diplomației britanice, James Cleverly, aleargă spre un buncăr în timp ce sună sirele de raid aerian în Israel (VIDEO)

Secretarul de externe al Marii Britanii, James Cleverly, se afla în vizită în orașul Ofakim din sudul Israelului, când sirenele au sunat pentru a avertiza cu privire la tragerea de rachete Hamas.

Într-un clip video distribuit de guvernul israelian pe rețelele de socializare, Cleverly a fost văzut alergând să se adăpostească într-o clădire.

Watch: while UK FM visits Ofakim in southern Israel, a siren goes off warning of incoming Hamas rocket fire.

This is the reality Israelis live with every day.

