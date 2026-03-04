B1 Inregistrari!
Reguli stricte pentru armata americană: CEO-ul OpenAI interzice folosirea AI pentru spionaj sau roboți ucigași

Flavia Codreanu
04 mart. 2026, 17:18
Reguli stricte pentru armata americană: CEO-ul OpenAI interzice folosirea AI pentru spionaj sau roboți ucigași
sursa foto? X/ OpenAI
Cuprins
  1. Ce modificări a anunțat CEO-ul OpenAI pentru contractul militar
  2. De ce consideră CEO-ul OpenAI că graba a fost o eroare
  3. Ce diferențe există între OpenAI și rivalii de la Anthropic
  4. OpenAI negociază reguli stricte pentru proiectele secrete ale armatei

CEO-ul OpenAI, Sam Altman, a recunoscut că s-a grăbit cu anunțul privind acordul cu Pentagonul, numind gestul unul „oportunist și neglijent”. Pe fondul criticilor, acesta a anunțat revizuirea contractului pentru a include limite clare de utilizare a sistemelor AI. 

Ce modificări a anunțat CEO-ul OpenAI pentru contractul militar

Sam Altman a explicat că OpenAI va modifica înțelegerea pentru a include formulări care să prevină utilizarea tehnologiei în scopuri de supraveghere. Contractul actualizat va specifica în mod clar că sistemele de inteligență artificială nu vor fi folosite pentru monitorizarea cetățenilor americani. Departamentul Apărării a confirmat că înțelege aceste limitări legate de datele personale și urmărirea indivizilor.

„Contractul actualizat va preciza explicit că sistemul de inteligenţă artificială nu va fi folosit intenţionat pentru supravegherea internă a persoanelor sau cetăţenilor americani”, a precizat acesta.

De ce consideră CEO-ul OpenAI că graba a fost o eroare

Anunțul OpenAI a venit într-un moment politic tensionat, imediat după ce administrația Trump ceruse agențiilor federale să nu mai folosească produsele rivalilor de la Anthropic. Sam Altman a admis că încercarea de a detensiona situația vineri a părut, din exterior, un gest neglijent. De asemenea, el a subliniat că tehnologia actuală nu este pregătită pentru anumite sarcini complexe cerute de agențiile de securitate.

Nu ar fi trebuit să ne grăbim vineri. Încercam sincer să detensionăm situaţia şi să evităm un rezultat mult mai rău, dar în exterior a părut oportunist şi neglijent”, a declarat CEO-ul OpenAI.

Ce diferențe există între OpenAI și rivalii de la Anthropic

Disputa a fost alimentată de faptul că Anthropic a fost desemnată „risc în lanțul de aprovizionare” de către Pentagon, după ce a cerut garanții ferme împotriva utilizării AI pentru arme autonome. Deși ambele companii susțin că au aceleași „linii roșii”, oficialii americani au criticat Anthropic pentru preocupări excesive legate de siguranță. Aceste tensiuni au dus la o migrare a utilizatorilor între platforme, forțând OpenAI să fie mai transparentă.

„Acordul OpenAI cu Pentagonul a venit imediat după ruperea negocierilor dintre Anthropic şi Departamentul Apărării, deşi Altman le-a transmis angajaţilor că OpenAI împărtăşeşte aceleaşi linii roşii”.

OpenAI negociază reguli stricte pentru proiectele secrete ale armatei

OpenAI se află în negocieri cu Pentagonul pentru a oferi acces la tehnologie în cadrul unor proiecte secrete, însă Sam Altman a precizat că nu s-a semnat încă nimic oficial. Șeful OpenAI dorește să impună condiții clare, astfel încât inteligența artificială să nu fie utilizată pentru spionaj sau pentru crearea de roboți ucigași pe câmpul de luptă, scrie digi24.

