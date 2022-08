Separatiştii pro-ruşi au acuzat forţele ucrainene de bombardarea unei fabrici de bere în Donețk

Apar noi dovezi cu atacurile lansate de forțele ucrainene asupra unor obiective controlate de trupele loiale Kremlinului. Separatiştii pro-ruşi au acuzat forţele ucrainene de bombardarea unei fabrici de bere din oraşul ocupat Doneţk.

Potrivit acestora, atacul a dus la înregistrarea unui deces și a declanşat o scurgere de amoniac, conform informaţiilor difuzate de Interfax, transmite joi Reuters.

Ministerul pentru situaţii de urgenţă din autoproclamata Republică Populară Doneţk, susţinută de Rusia, a declarat că un obuz a lovit o linie de amoniac noaptea târziu, declanşând un incendiu care, la un moment dat, s-a întins pe o suprafaţă de 600 de metri pătraţi.

In the temporarily-occupied city of Donetsk, Ukrainian defenders destroyed a brewery used by the Russian fascist invaders to store ammunition.

— Michael MacKay (@mhmck)