Serghei Șoigu, marginalizat de conducerea Rusiei și ridiculizat de militarii ruși de pe front. Ce spune guvernul britanic despre ministrul rus al apărării

Ministrul rus al apărării, Serghei Șoigu, ar fi marginalizat în cadrul conducerii ruse și probabil este ridiculizat frecvent de ofițeri ruși și soldați implicați în război, arată cea mai recentă actualizare a informațiilor despre conflictul din Ucraina transmisă de Ministerul britanic al Apărării. În prezentarea sa, Londra a invocat și informații din media rusă independentă.

Ministrul rus al apărării ar fi marginalizat la nivelul conducerii din Federația Rusă, spune Londra.

„Materiale recente din media rusă independentă au susținut că, din cauza problemelor cu care se confruntă Rusia în războiul său împotriva Ucrainei, Ministrul rus al apărării, Serghei Șoigu, este acum marginalizat în cadrul conducerii ruse, cu comandații operaționali informându-l direct pe președintele Putin în decursul războiului”, a scris Ministerul britanic al apărării, luni, pe Twitter.

Probabil că militarii ruși îl ridiculizează regulat, a mai spus instituția britanică.

„Ofițeri ruși și soldați cu experiență proprie în război probabil îl ridiculizează regulat pe Șoigu pentru ledearshipul său ineficient și depășit, deoarece înaintarea rusă a stagnat. Șoigu probabil s-a chinuit de mult să își depășească reputația din în care îi lipsește experiența militară substanțială, în condițiile în care și-a petrecut cea mai mare parte a carierei în sectorul construcțiilor și în Ministerul pentru Situații de Urgență”, se mai arată în comunicat.

