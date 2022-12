Sirenele se aud iar la Kiev, Rusia a lansat un nou atac cu peste 100 de rachete asupra Ucrainei

Ucraina a declarat că Rusia a declanșat un nou tir de rachete, în timp ce alerte aeriene sună în mai multe părți ale țării, inclusiv la Kiev.

Sirenele au răsunat în capitală și în mare parte din Ucraina, în ceea ce oficialii au descris ca fiind cel mai recent val de atacuri cu rachete rusești, potrivit Reuters.

„Rachetele au fost deja lansate”, a declarat Iuriy Ihnat, un purtător de cuvânt al forțelor aeriene. Deocamdată nu există nicio informație despre pagube sau victime.

notează că sunt peste 100 de rachete care se apropie, lansate de bombardiere rusești și, cel mai probabil, și de rachete Kalibr lansate de pe mare.

Unele dintre ele au trecut deja pe teritoriul ucrainean. De asemenea, ar putea exista un al doilea val de rachete îndreptate spre capitală, care ar urma să decoleze în următoarele minute.

„Nu ignorați alarma”, a declarat Andriy Yermak, șeful statului major prezidențial ucrainean.

The anticipated large scale Russian missile strike is on the way. Reportedly 104 missiles fired from 13 aircraft, plus possible strikes from sea-launched Kalibr missiles. Expected to reach Kyiv 2.15pm local.

