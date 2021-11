Situația de la frontiera Poloniei cu Belarus continuă să se deterioreze. Varșovia a mobilizat mii de trupe și reclamă un atac hibrid brutal al regimului Lukașenko. Reacție dură și de la vârful NATO (GALERIE FOTO, VIDEO)

Polonia a comasat mii de trupe la frontiera cu Belarus, unde situația continuă să se deterioreze, pentru a împiedica trecerea ilegală a migranților din Orientul Mijlociu. Guvernul de la Varșovia, secretarul general al NATO și alți oficiali euro-atlantici de rang înalt au acuzat regimul Lukașenko că folosește migranții ca tactică hibridă pentru a crea o nouă criză pe continent.

Situația de la frontiera polono-belarusă este una extrem de delicată, astfel că Varșovia a mobilizat cam jumătate din armata de combat, iar în următorele zile se va ajunge la o acumulare de 25.000 de trupe.

Potrivit presei poloneze, în Polonia au ajuns două grupuri mari de migranți ilegali de pe teritoriul Belarus.

Potrivit Varșoviei, în marja frontierei s-ar afla între 2.000 și 4.000 de persoane, însă fluxul ar putea continua să crească, având în vedere că în capitala Belarusului ajung săptămânal câte 2.000 de migranți ilegali din zona Orientului Mijlociu (graficul poate fi consultat în galeria foto).

Oficialii occidentali au acuzat regimul Lukașenko că le permite solicitanților de azil care provin din Orientul Mijlociu să intre în Belarus cu miile pentru ca mai apoi să îi direcționeze spre Polonia, transmite și The New York Times. Practic, în fiecare săptămână sunt câte 40 de zboruri care pornesc cu destinația Minsk din Damasc, Bagdad, Beirut și chiar Dubai.

Migranții ilegali și-au stabilit tabăra chiar în marja frontierei polono-belaruse, iar circa 1.500 de migranți ilegali ar fi forțat intrarea pe teritoriul polonez încă din seara anterioară, însă tentativa a fost respinsă cu succes de autoritățile de frontieră.

Principalul oficial nord-atlantic a avut o primă reacție și a subliniat că NATO este alături de Polonia și de ceilalți aliați din regiune.

„Am discutat cu Președintele (polonez) Andrzej Duda despre situația gravă de la frontiera Poloniei. Folosirea migranților ca tactică hibridă de către Belarus este inacceptabilă. NATO rămâne solidară cu Polonia și cu toți aliații noștri din regiune”, a scris secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, pe Twitter.

Spoke with President @AndrzejDuda about the serious situation at #Poland’s border. #Belarus using migrants as a hybrid tactic is unacceptable. #NATO stands in solidarity with Poland and all our Allies in the region.

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) November 9, 2021