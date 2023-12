Autoritățile ruse permit doar evacuarea cetățenilor cu pașapoarte rusești din zonele inundate ale regiunii ocupate Herson, potrivit Între timp, și echipele de salvare ucrainene încearcă să salveze persoanele prinse de inundațiile produse de ruperea unui important baraj pe fluviul Nipru, dar nu o pot face decât pe teritoriul controlat de Ucraina. De asemenea, minele luate de apă reprezintă un pericol uriaș atât pentru populația locală, cât și pentru salvatori.

„Situația din partea ocupată a regiunii Herson este absolut catastrofală. Ocupanții pur și simplu au abandonat oamenii în aceste condiții teribile – fără salvare, fără apă, doar pe acoperișuri în comunitățile inundate”, a scris președintele Ucrainei pe Twitter.

În partea ocupată de Rusia, aproximativ 14.000 de locuințe au fost inundate și peste 4.000 de persoane au fost evacuate, a declarat pe 8 iunie agenția de știri rusă de stat TASS, care a citat serviciile de securitate ale țării.

Oleksandr Prokudin, guvernatorul regiunii Herson situată în sudul Ucrainei, a declarat pe 8 iunie că nivelul apei este de aproape 6 metri și că 600 de km² din regiune sunt sub ape, cea mai mare suprafață inundată fiind pe malul stâng al Niprului, ocupat de ruși.

russian invaders allow the evacuation from the flooded areas in the occupied left bank of the Kherson region only to those people who received russian passports, Ukraine’s General Staff informs.

Still have doubts that russia’s only goal is to exterminate Ukraine?

