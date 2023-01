Soldat rus, dialog șocant cu mama sa: „Mai bine mureai”. Este singurul copil al femeii

Un soldat rus, care a fost condamnat pentru crimă în Rusia, a participat pe front cu speranța că va obține o reducere a pedepsei sale.

Acesta a fost capturat de către ucraineni, iar aceștia i-au permis să își sune familia din Rusia. Atunci când soldatul a discutat cu mama sa, acesta i-a transmis singurului ei fiu „mai bine mureai”.

„Mai mulți soldați din Rusia, atât mobilizați, cât și condamnați, au fost capturați. Unul dintre ei executa o condamnare de 22 de ani. Copil singur la părinți, când și-a sunat mama, aceasta i-a spus că mai bine murea”, potrivit contului de Twitter Wartranslated, scrie .

Soldat ucrainean: – Pentru ce ai fost condamnat?

Prizonier rus: – Pentru crimă.

Soldat ucrainean: – De ce ai plecat (la război – n.r.)?

Prizonier rus: – Am crezut că .

Alt soldat ucrainean [cel care filmează]: – E ăla căruia i-a spus „mai bine mureai”. Mama lui.

Soldat ucrainean: – A, mama? Ai sunat-o pe mama ta? Și mama ta ți-a spus că mai bine mureai? La naiba! Ești singurul ei copil?

Prizonier rus: – Singurul.

Soldat ucrainean: – De cât timp ești în închisoare?

Prizonier rus: – De 15 ani. Soldat ucrainean: – Și cât e pedeapsa totală?

Prizonier rus: – 22 de ani. Am făcut 15. Urma să îmi mai adauge 22 de ani (la pedeapsă – n.r.).

