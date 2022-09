Soldații ucraineni au capturat „mândria” armatei ruse: tancul T-90, cel mai modern din dotarea sa

Militarii ucraineni au distribuit pe rețelele de socializare mai multe imagini în care arată că ei au reușit să captureze în premieră un tanc T-90M, cel mai modern din dotarea forțelor armate ale Rusiei și considerat „mândria” armatei lui Vladimir Putin, scrie

O parte din fotografii arată că tancul este acoperit cu un camuflat de tip Nakidka ce absoarbe undele radar, acesta având și un rol termoizolant.

: For the first time ever the most advanced Russian main battle tank T-90M was captured by the Ukrainian army – presumably in Oblast.

This tank is also covered with Nakidka radar-absorbent and heat-insulating material.

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons)