Guvernul spaniol încearcă să limiteze presiunea asupra pieței imobiliare prin măsuri fiscale dure, însă inițiativa stagnează. Lipsa unei majorități stabile în Parlament complică adoptarea unei taxe controversate pentru cumpărătorii din afara Uniunii Europene.

De ce a propus guvernul această taxă

Executivul condus de a anunțat încă din 2025 intenția de a introduce o taxă de până la 100% pentru cumpărătorii non-UE. Măsura urmărea să reducă presiunea exercitată de investitorii străini asupra pieței locale de locuințe.

Premierul a explicat că inițiativa vizează descurajarea achizițiilor speculative, într-un moment în care accesul la locuințe devine tot mai dificil pentru rezidenți. El a susținut că unii cumpărători străini „deoarece aceștia cumpără doar pentru a specula”.

În , cererea ridicată și oferta limitată au dus la scumpiri accelerate, iar numărul locuințelor disponibile pentru închiriere s-a redus semnificativ după pandemie.

De ce nu avansează proiectul în Parlament

Deși inițiativa a generat reacții puternice la momentul anunțului, proiectul nu a ajuns încă în dezbatere parlamentară până în primăvara anului 2026. Fragmentarea legislativă face dificilă obținerea unui consens politic, a declarat o sursă guvernamentală, citată de

Guvernul minoritar depinde de sprijinul mai multor formațiuni, iar opoziția unor partide influente a blocat progresul proiectului. Formațiunea catalană Junts a criticat direct abordarea executivului. „Guvernul a ales să limiteze, să interzică și să penalizeze în loc să abordeze problema reală: lipsa ofertei de locuințe,” a declarat deputata Junts, Marta Madrenas.

În același timp, alte partide consideră că măsurile propuse nu sunt suficient de ferme, acuzând lipsa de determinare în reglementarea pieței imobiliare.

Ce impact a avut până acum anunțul măsurii

Deși a atras atenția la nivel internațional, propunerea nu a produs schimbări majore în comportamentul pieței. Datele preliminare arată că ponderea cumpărătorilor străini a rămas constantă, în jurul valorii de 20%.

Britanicii continuă să fie cel mai numeros grup de investitori străini, în ciuda incertitudinilor generate de posibila taxă. Totuși, anunțul a creat o anumită neliniște în rândul cumpărătorilor.

„Anunțul a creat incertitudine, a declanșat un val de solicitări legale și fiscale și a grăbit unele achiziții deja avansate. Totuși, nu a declanșat un val masiv de achiziții printre nerezidenți, deoarece a neliniștit unii cumpărători internaționali cu avere netă mare, care pun preț pe certitudinea legală”, a declarat Paloma Perez, CEO al firmei de imobiliare de lux Dils Lucas Fox.

Ce spun experții despre soluțiile necesare

Organizațiile internaționale atrag atenția că problema locuințelor nu poate fi rezolvată doar prin măsuri fiscale. recomandă creșterea ofertei pentru a echilibra piața, relatează Antena3.

Presiunea pe piața imobiliară rămâne ridicată, alimentată de creșterea populației și de interesul investitorilor străini, ceea ce complică intervențiile rapide ale autorităților.