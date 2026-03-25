Premierul spaniol Pedro Sanchez, încă o declarație care o să-l scoată din minți pe Trump. Ce a spus despre războiul din Iran

Traian Avarvarei
25 mart. 2026, 18:50
Premierul spaniol Pedro Sanchez. Sursa foto: Hepta - DPA Images / Eduardo Parra
Cuprins
  1. Ce spune Sanchez despre războiul împotriva Iranului
  2. Premierul Spaniei, critici pentru omologul israelian

Premierul spaniol Pedro Sanchez a avertizat că războiul declanșat de SUA și Israel împotriva Iranului produce efecte economice grave în întreaga lume. Sanchez deja e ținta criticilor lui Donald Trump, președintele SUA, deoarece în trecut a refuzat să majoreze cheltuielile pentru Apărare, iar recent a refuzat cererea SUA de a folosi bazele militare spaniole pentru atacuri asupra Iranului. În replică, Trump a amenințat că rupe legăturile comerciale cu Spania.

Ce spune Sanchez despre războiul împotriva Iranului

Premierul socialist spaniol a declarat că e nedrept ca oamenii din întreaga lume să suporte consecințele acțiunilor „ilegale” ale SUA și Israelului în Iran.

„Nu e același lucru ca în cazul războiului ilegal din Irak. Acum ne confruntăm cu ceva mult mai grav, cu un impact potențial mult mai profund.

Acum e un război absurd și ilegal, un război crud care ne împiedică să ne atingem obiectivele economice, sociale și de mediu”, a declarat Pedro Sanchez, în fața parlamentului.

Acesta a dat exemplu chiar firmele spaniole, care, spune el, au înregistrat pierderi de 100 de miliarde de euro în mai puțin de o lună din cauza acestui război.

„Fiecare bombă care cade în Orientul Mijlociu lovește portofelele familiilor noastre”, a denunțat Sanchez, potrivit Reuters.

Premierul Spaniei, critici pentru omologul israelian

Pedro Sanchez, deja cunoscut ca fiind un susținător al palestinienilor, a acuzat apoi că premierul israelian Benjamin Netanyahu, „încurajat de succesele sale, își propune să provoace Libanului aceeași distrugere și suferință ca în Gaza”.

De altfel, miniștrii israelieni au anunțat recent intenția de a ocupa sudul Libanului.

