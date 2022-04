Statuia lui Lenin, reinstalată în regiunea Herson

O statuie a lui Lenin a fost reinstalată în orașul portuar Henichesk din regiunea Herson. Localitatea fiind ocupată de forțele Federației Ruse.

Potrivit , statuia fusese tăiată deasupra genunchilor și înlăturată de pe soclu în urmă cu câțiva ani.

Acum câteva luni, Vladimir Putin l-a „învinuit” pe Lenin pentru crearea Ucrainei.

In the Kherson region of Ukraine, Russian soldiers have installed the Lenin monument.

