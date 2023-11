Stephen Shapiro (Atlantic Council): Israelul reacționează astfel pentru că-și simte amenințată însăși existența statală. Totuși, nu țintește civili. În Ucraina, în schimb, rușii au furat mii de copii, au ars, au ucis oameni (VIDEO)

Stephen Shapiro, consilier principal la Centrul pentru Strategie și Securitate al Atlantic Council în Statele Unite, a declarat duminică, pentru B1 TV, că Israelul e decis să elimine complet Hamasul deoarece, din cauza acestei grupări, își vede amenințată însăși existența statală.

Shapiro a vorbit și despre care au izbucnit în numeroase orașe occidentale, făcând apel la calm, căci tensiunile și fix asta e ce-și dorește Hamas.

Totodată, acesta a făcut o comparație între Israel, care doar se apără pentru că-și vede amenințată însăși existența și care nu țintește civilii din Gaza, și atitudinea Rusiei, care a invadat o țară suverană, i-a răpit copiii și i-a ucis familiile.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Special B1”, moderată de Eli Roman pe B1 TV.

Shapiro, despre protestele ce au loc în Occident după izbucnirea războiului Israel – Hamas și pericolul extremismului

„Am avut mai multe discuții cu oficialitățile (române) legate de apărare și am făcut multă muncă de cercetare în legătură cu România. cred că sunteți o țară sigură, cred că sunteți în siguranță

Cât despre protestele din lume și în legătură cu creșterea amenințării teroriste, crima nu e o soluție. E păcat să vedem aceste proteste în ambele părți din perspectiva vestică. Nu cred că Isarelul își ia deciziile în funcție de proteste.

Dar în legătură cu aceste țări care vor să aibă o relație mai bună cu Israelul există o presiune, mai ales pe plan local cu dl Biden, care-și exprimă îngrijorarea. Să ne amintim că atunci când aceste proteste devin urâte, extrema stâng și extrema dreaptă și antisemitismul scot capul și asta vrea Hamasul, vrea să facă o lume tulbure și reușește asta. Vreau să pledez în fața acestor protestatari și să le spun să nu facă asta, sunt moduri mai bune”, a declarat consilierul pentru B1 TV.

Shapiro, o comparație între războiul Israel – Hamas și invazia rusă în Ucraina

„Răspunsul Israelului e previzibil și de înțeles din perspectiva lor. Ei se gândesc la o amenințare existențială, chiar existența statului e pusă la îndoială. Israelul pune în perspectiva asta: că existența statului e pusă sub semnul întrebării. Războiul trebuie dus cu un anumit scopm cu anumite reguli și Israelul încearcă să facă asta.

Dar, din punctul meu de vedere, cum își permite Hamas să-și pună infrastructura militară sub oameni, sub spitale, sub școli? E scandalos pentru noi, dar nu pentru Hamas.

Putem înțelege de ce Israelul spune că trebuie să elimine această amenințare pentru totdeauna. Cum va face asta? Noroc că nu e decizia mea, că nu știu. Sunt multe tuneluri sub zone rezidențiale, această operațiune militară e foarte dificilă. Vestea bună e că înțelegem că Israelul nu țintește civilii în mod intenționat, din păcate ei sunt victimele colaterale ai acestui război”, a declarat Stephen Shapiro.

Acesta a mintit apoi de atrocitățile comise de ruși în Ucraina: „Au furat mii de copii, au ars, au ucis oameni, au țintit intenționat civili. Din păcate, acel război e luat de prima pagină”.