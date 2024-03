SUA: Podul Francis Scott Key din Baltimore s-a prăbușit, după ce a fost lovit de o navă cargo. Circa 20 de persoane sunt căutate în apele râului. A fost declarată starea de urgență. Reacția Casei Albe (VIDEO)

UPDATE: Un reprezentant al pompierilor a declarat, pentru CNN, că circa 20 de persoane sunt căutate în apele îngheţate ale râului.

Kevin Cartwright, directorul de comunicații al Departamentului de Pompieri din Baltimore City, a catalogat prăbușirea podului drept un eveniment „cu victime în masă”.

Casa Albă a transmis că „monitorizează îndeaproape” situația: „Inimile noastre sunt alături de familiile celor care sunt dispăruți în urma acestui incident oribil. (…) Suntem în contact cu guvernatorul și primarul pentru a le oferi asistența federală de care au nevoie”.

Casa Albă a mai punctat că nu există niciun indiciu privind „vreo intenție nefastă”.

„Nu există absolut niciun indiciu că ar fi vorba de un act terorist”, a declarat, de asemenea, Richard Worley, șeful poliției din Baltimore.

Guvernatorul statului american Maryland a declarat starea de urgență.

Grupul Synergy Marine a comunicat faptul că nava de transport „Dali”, sub pavilion singaporez, a lovit unul din pilonii podului Francis Scott Key. Proprietarul înregistrat al navei e Grace Ocean Pte. Ltd., managerul fiind Synergy Marine.

Potrivit MarineTraffic, o navă container sub pavilion Singapore a plecat din portul Baltimore și se îndrepta spre Colombo, Sri Lanka.

