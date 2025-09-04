Statele Unite au decis că nu vor mai finanța programele de instruire și echipare a armatelor din țările europene situate de-a lungul frontierei cu Rusia. Oficialii europeni au fost surprinși de acest anunț, informează Financial Times, care citează surse familiarizate cu subiectul.

Cuprins

Ce a decis Pentagonul în privința ajutorului pentru țările est-europene

Cum au reacționat oficialii europeni când au primit vestea

Oficiali ai Pentagonului i-au informat, săptămâna trecută, pe diplomații europeni că SUA nu vor mai finanța programele de instruire și echipare a armatelor din țările est-europene, informează Financial Times.

Aceste cheltuieli sunt aprobate de Congresul SUA, iar fondurile deja votate sunt disponibile numai până la sfârșitul lunii septembrie 2026. Administrația Trump nu a cerut suplimentarea fondurilor.

Această măsură este în concordanță cu eforturile președintelui Donald Trump de a „reevalua și reorienta” ajutorul extern al SUA și de a determina Europa să-și asume o mai mare responsabilitate pentru propria apărare, a explicat un oficial al Casei Albe pentru Financial Times, citat de .

Oficiali din zeci de ambasade europene la Washington, inclusiv din țări care nu beneficiază de această asistență, au participat la reuniunea în cadrul căreia oficialii Pentagonului au făcut anunțul.

Doi diplomați prezenți la discuții au spus că guvernele europene au fost surprinse de această comunicare și încearcă să obțină mai multe detalii de la americani, inclusiv să stabilească dacă reducerile vor avea un impact asupra elementelor critice ale securității europene. „Dacă vor fi brutali, atunci vor exista implicații majore”, a declarat unul dintre ei.