Summit Alianța la Washington. Marius Bostan (Repatriot): „România are nevoie de SUA și SUA au nevoie de România și de români pentru provocările ce vor apărea”

La Washington a avut loc zilele acestea un summit organizat de Alianța, eveniment dedicat consolidării relațiilor dintre Statele Unite și România.

Alianța este o organizație națională a americanilor, companiilor americane și a altor instituții care lucrează pentru consolidarea legăturilor culturale, economice și de securitate dintre SUA și România. Alături de această organizație lucrează și foștii ambasadori americani.

Summitul s-a desfășurat la The Mayflower Hotel din Washington, cunoscut drept “Hotelul președinților” și ca „a doua cea mai bună adresă” a orașului, Casa Albă fiind prima.

La eveniment au participat foștii ambasadori americani din România, ambasadorul României în Statele Unite și oameni de afaceri importanți.

„Suntem alături de Alianța cu toate forțele noastre, a fost o mare bucurie să fim din nou împreună cu prietenii americani ai României și cu românii din diaspora americană. A venit timpul să intensificăm mai puternic activitatea noastră pentru a asigura ancora transatlantică a României și a crește afacerile noastre în beneficiul celor două țări” , a declarat Marius Bostan, om de afaceri, coordonator RePatriot – Romanian Business Leaders.

În cadrul summitului a fost organizat panelul Visa Waiver moderat de Dana Bucin, avocat, ambasador RePatriot și Consul Onorific al României în Connecticut. Au luat cuvântul Will Brown, Cristian Gaginski, Robert Paschall, Radu Florescu, Sebastian Cochinescu.

„Este important să implicăm toate forțele să obținem ridicarea vizelor și cred că această campanie trebuie să ne găsească pe fiecare dintre noi acționând, românii din Diaspora, românii de Acasă alături de prietenii americani. Repatriot și Alianța sunt părți ale soluției și pot ajuta decisiv campania. Există un moment prielnic pentru includerea României și datorită consolidării diasporei din SUA în cadrul noii organizații FORA (Federația Organizațiilor Româno-Americane”, a declarat Dana Bucin.

Tot în cadrul acestui eveniment a fost și panelul „Securitatea Cibernetică – o provocare globală”, moderat de Virgil Gligor de la Carnegie Mellon, la care au fost invitați Nick Andersen de la US Department of Energy, Robert Novy de la Oracle (retired US Secret Service) și Danielle Kriz de la Palo Alto Networks.

La acest panel, discuțiile au oferit o dimensiune extinsă asupra cooperării româno-americane în domeniu.

Panelul 3 a fost despre economia României post pandemie. Discuția a fost moderată de Chang Oh Turkmani, Director al The Mega Company. Au luat cuvântul Ionuț Rusu, Viceprimarul Constanței ,alături de Marius Dan de la Franklin Templeton, Sorin Preda de la Global Vision și Radu Pițurlea de la Concelex.

Marius Bostan a pledat pentru oportunitățile din România.

„Datorită Americii am recuperat de două ori Ardealul și am scăpat de comunismul sovietic. Aici peste un milion de români și-au găsit o nouă patrie și noi de dorim ca ei să țină cât mai aproape de patria mamă. Să nu uite sacrificiile, cimitirele și bisericile strămoșilor, frumoasele plaiurile natale, doinele și poeziile noastre și să facă tot ce le stă în putință să țină România aproape de marele nostru aliat. România are nevoie de Statele Unite și Statele Unite are nevoie de România și de români pentru provocările ce vor apărea”, a declarat Marius Bostan, fondator Repatriot.

Alte discuții din cadrul summitului au vizat proiectele de atragere de parteneri în domeniile energie, sănătate, tehnologie, turism, cultură și securitate.