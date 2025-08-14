Summitul așteptat de toată lumea. Ce schimb de teritorii ar putea negocia Trump și Putin

Vineri, 15 august, și Vladimir Putin se întâlnesc într-o locație din Alaska pentru a discuta despre soluțiile pentru finalizarea războiului din Ucraina. Deja, șeful de la Casa Albă a anunțat la baza negocierilor vor sta „schimburile de teritorii”.

Cuprins:

Ce stă la baza negocierilor dintre Trump și Putin

Trump ar putea accepta o cedare completă a Donbass-ului?

Ce s-ar putea întâmpla pe linia frontului

Riscul unor concesii majore făcute lui Putin

Va ceda Zelenski teritorii?

Ce stă la baza negocierilor dintre Trump și Putin

Donald Trump a anunţat că discuțiile cu vor fi centrate pe un „schimb de teritorii” între Rusi și . Pe de altă parte, Volodimir Zelenski a avertizat că ucrainenii vor ceda pământurile ocupanţilor. Un schimb de teritorii ar implica vieți date peste cap pentru totdeauna. În acest context, cetățenii ucraineni așteaptă cu nerăbdare concluziile summitului din Alaska.

Donald Trump și Vladimir Putin se vor întâlni pentru a încerca să găsească o modalitate de a pune capăt conflictului. Mulți experți compară întrevederea cu cea care a dus la izbucnirea celui de-al doilea Război Mondial, din 1938, dintre Adolf Hitler, Neville Chamberlain, Benito Mussolini și Édouard Daladier în urma căreia s-a semnat acordul de la Munchen prin care Germania nazistă a preluat regiunea sudetă de la Cehoslovacia.

Oficialii de la Kiev şi liderii europeni sunt îngrijoraţi că summitul ar putea conduce la un rezultat defavorabil Ucrainei. De altfel, Trump a ezita să vorbească despre așteptările sale de la această întâlnire. El a spus că speră la o discuție constructivă cu Putin. În schimb, a insistat că negocierile se vor baza pe un „schimb” de teritorii între Ucraina şi Rusia „în beneficiul ambelor”.

Trump ar putea accepta o cedare completă a Donbass-ului?

Aceste afirmații stârnesc fiori liderilor occidentali în condițiile în care armata rusă controlează 20% din Ucraina, iar armata Kievului nu a ocupat niciun teritoriu rusesc. Prin urmare este greu de imaginat un alt scenariu decât acela că Trump va accepta ca Putin să preia întreg teritoriul ucrainean pe care și-l dorește.

Armata rusă este prezentă pe întreg teritoriul regiunii Lugansk (est), precum şi pe o mare parte a regiunii Doneţk (est), Zaporojie şi Herson (sud), fără a mai menţiona peninsula Crimeea anexată în 2014.

Potrivit The Wall Street Journal, Putin i-a spus trimisului special al lui Trump, Steve Witkoff, că ar fi de acord cu o încetare completă a focului dacă Ucraina și-ar retrage trupele din Doneţk. Astfel, Rusia ar controla atunci întreaga regiune Donbass, unde separatiştii favorabili Moscovei luptă din 2014.

Ce s-ar putea întâmpla pe linia frontului

Potrivit WSJ, propunerea rusă prevede o fază iniţială în care Ucraina s-ar retrage din Doneţk înainte de îngheţarea liniei frontului. În cea de-a doua fază, Vladimir Putin şi Donald Trump ar conveni asupra unui plan de pace final. Acesta ar fi negociat cu Volodimir Zelenski, după cum au declarat surse europene citate de ziar.

Regiunile parţial ocupate din sudul Ucrainei, Herson şi Zaporojie, fac de asemenea obiectul speculaţiilor. În aceste regiuni, Putin ar propune dsuspendarea războiului pe actualele linii de front înainte de a negocia schimburi cu Ucraina.

„Rusia nu va renunţa la aceste două regiuni deoarece ele formează un coridor terestru care leagă Donbas de Crimeea. Acest lucru va deschide peninsula, care pentru moment este legată de teritoriul rus doar prin podul Kerch”, a declarat pentru BFMTV Ulrich Bounat, analist geopolitic şi cercetător asociat la Open Diplomacy.

Riscul unor concesii majore făcute lui Putin

Planul rusesc i-a fost propus lui Donald Trump care nu ar zice nu, având în vedere sensibilitatea sa la propaganda Kremlinului. Șeful de la Casa Albă își dorește cu ardoare Premiul Nobel pentru pace, iar încetarea războiului din Ucraina, în orice condiții, crede el, l-ar aduce mai aproape de acest țel. În schimb aceste propuneri sunt de natură să îngrijoreze Kievul și aliații europeni. Mai ales în ciuda faptului că preşedintele american

„Ei se tem că Donald Trump va face concesii majore lui Vladimir Putin pentru a obţine o încetare a focului. Ucrainenii s-ar afla atunci într-o poziţie extrem de slabă chiar înainte de a fi invitaţi la masa negocierilor”, explică Ulrich Bounat.

Liderii europeni cer ca încetarea focului să fie o condiţie prealabilă pentru orice discuţie și negociere de pace. Într-un comunicat de presă comun, Franţa, Italia, Germania, Polonia, Marea Britanie şi Comisia Europeană solicită ca „actuala linie de contact” să fie „punctul de plecare al negocierilor”.

Va ceda Zelenski teritorii?

Volodimir Zelenski a precizat că „ucrainenii nu îşi vor abandona pământul ocupanţilor” şi nu se vor „retrage din Donbas”. Ulrich Bounat crede, însă, că preşedintele ucrainean ar putea să abandoneze zonele aflate deja sub controlul Rusiei.

„Ucrainenii ştiu acum de ceva timp că, da, de facto, anumite teritorii sunt sub control rusesc şi nu vor fi recuperate prin forţă. Acest lucru este mai mult sau mai puţin un dat, chiar dacă nu va exista niciodată o recunoaştere juridică din partea ucrainenilor că teritoriile ocupate de Rusia sunt teritorii ruseşti”, subliniază cercetătorul.

Pentru cancelarul german Friedrich Merz și Emmanuel Macron, președintele Franței, Ucraina „este pregătită să discute probleme teritoriale”, dar nu şi „recunoaşterea juridică” a ocupării de către Rusia a anumitor părţi ale teritoriului său.

În trecut, Volodimir Zelenski se declarase deja pregătit să facă concesii teritoriale dacă NATO proteja teritoriile controlate de Ucraina. Dar de la revenirea sa la putere, Donald Trump a refuzat întotdeauna să acorde „garanţiile de securitate” cerute de Kiev.