Sute de persoane evacuate în urma inundațiilor din Australia! Crocodilii au ajuns în mai multe orașe: „O situație disperată”

Peste 200 de persoane au fost evacuate în nord-estul Australiei, în urma inundațiilor puternice, care au tăiat drumurile și au împins crocodilii spre orașe. Queensland a fost lovit de viituri după trecerea unui ciclon tropical.

Echipele de salvare au au evacuat cel puțin 200 de persoane în cursul nopții de duminică spre luni, anunță polițiștii. În cursul zilei de luni sunt așteptate și alte precipitații.

Nouă persoane, printre care un minor de şapte ani, s-au refugiat pe acoperișul unui spital din Wujal Wujal.

A Category 2 tropical passed close by on Wednesday.

„Ştim că aceste persoane sunt într-o situaţie disperată”, a declarat Kiley Hanslow, o responsabilă locală, relatează Agerpres.

Acum, satul în care locuiesc 300 de persoane, este „o mare de apă murdară și noroi”, a mai spus ea.

De asemenea, în urma inundațiilor crocodilii au fost observați în Wujal Wujal și în alte orașe din jur.

Cairns, un oraș în care locuiesc peste 150.000 de persoane, a fost înconjurat de ape deversate pe principalele autostrăzi. În urma viiturilor a fost scufundat și un aeroport.

Flooding at Cairns Airport Queensland Australia. This is Climate Change now in action.

No one reported missing yet. 🙏🏿

Queensland floods: Airport submerged and crocodiles seen after

— DIAMOND EQUITY CONSULTING D.E.C. 🇬🇧 🇧🇲 🇿🇼 (@EquityDiamond)