Sute de pompieri se luptă cu flăcările unui incendiu de pădure de lângă o stațiune rusească

Sute de pompieri încearcă să stingă care amenință un oraș rusesc, Ghelendjik, de la Marea Neagră, fiind una dintre cele mai renumite stațiuni din țară, a transmis primarul localității.

Primarul Aleksei Bogodistov a transmis că 441 de persoane, peste 80 de vehicule, avioane și elicoptere operează pentru stingerea incendiilor de pădure care au cuprins 118 hectare de teren, informează

Flăcările sunt extinse de vântul care suflă cu putere, cu peste 100 km/h.

Administrația locală le-a cerut locuitorilor să se ofere voluntari pentru a ajuta pompierii.

— NEXTA (@nexta_tv)