Tablou expus răsturnat timp de 77 de ani. Ce reprezintă, de fapt, opera pictorului Piet Mondrian

Timp de 77 de ani, un tablou al pictorului Piet Mondrian a fost expus incorect. Responsabilii de la muzeul Kunstsammlung din Dusseldorf au descoperit eroarea analizând prezentarea tabloului „New York City 1”, din 1941. Această pictură a fost expusă răsturnată, a dezvăluit muzeul în această săptămână.

WATCH: For the last 77 years Piet Mondrian’s famous artwork „New York City I” has been hanging upside down.

