Alertă meteorologică în China! Nordul țării se află sub cod roșu de ploi torențiale sâmbătă. Beijing, capitala țării, se confruntă cu riscul de inundații și așteaptă trecerea taifunului Doksuri. Fiind una dintre cele mai puternice furtuni care a lovit țara în ultimii ani, a determinat mii de oameni să-și evacueze locuințele din Beijing. Ca măsură de precauție, mai multe locuri emblematice din capitală, precum localuri, parcuri, lacuri și drumuri, au fost închise temporar pentru public, potrivit Schimbările climatice au intensificat condițiile meteorologice extreme și temperaturile neobișnuit de ridicate în regiune, conform informațiilor furnizate de oamenii de știință.

Rain began to soak northern on Saturday as , one of the strongest storms to hit the country in years, rolled toward Beijing after pummelling the Philippines and Taiwan, and lashing China’s coast.

