Taifunul Lan face ravagii în Japonia. Sute de curse aeriene anulate, zeci de mii de gospodării au rămas fără curent electric (VIDEO)

Aproape 800 de zboruri au fost anulate și zeci de mii de case au rămas fără curent în Japonia, după ce un taifun cu mișcare lentă a lovit marți dimineața în vestul țării, determinând autoritățile să emită avertismente de inundații și alunecări de teren, scrie .

Apropiindu-se din Oceanul Pacific, Taifunul Lan a lovit vârful sudic al prefecturii Wakayama, la 400 km (250 mile) sud-vest de Tokyo. Taifunul a provocat rafale de 150 km/h (93 mph) și se deplasa spre nord-vest prin partea de vest a insulei principale Honshu cu aproximativ 15 km/h (9 mph).

Taifunul, care a urmat îndeaproape după Taifunul Khanun în timpul sezonului de vacanță Obon de vârf din Japonia, a lovit zone largi din centrul și vestul Japoniei cu ploi abundente și vânturi puternice.

Imaginile de la televizor au arătat râuri țâșnind și pe punctul de a-și sparge malurile. Casele și magazinele au suferit daune, iar în orașul Nara, vânturi puternice au doborât schelele pe un șantier.

Întreruperile de curent au lovit aproape 90.000 de gospodării din centrul și vestul Japoniei, potrivit utilităților regionale.

Nivelurile periculoase ale ploii și vântului au forțat închiderea drumurilor și zeci de linii de tren să suspende serviciile în zonă.

