Tanc israelian găsit într-un depozit de fiare vechi după ce a fost furat dintr-un poligon (VIDEO)

Autoritățile israeliene au găsit un tanc într-un depozit de fiare vechi și încearcă să afle cum a fost furat acesta dintr-o zonă de antrenament militar, relatează .

Tancul israelian Merkava 2 dispăruse dintr-o zonă de antrenament din nordul Israelului, din apropiere de orașul Haifa, conform anunțului făcut miercuri de armata israeliană (IDF).

Când este folosit, accesul în poligon este interzis publicului, dar în rest este deschis pentru trecători.

Tancul de 65 de tone a fost găsit abandonat într-un depozit de fiare vechi de lângă o bază militară.

IDF spune că tancul a fost dezafectat de ani de zile și că era neînarmat. În prezent, spun militarii israelieni, acesta era folosit preponderent ca „vehicul staționar pentru exerciții”.

🔴 Israeli Ministry of Defense reports that an IDF tank was stolen from a military training base in northern Israel

Israel Police, IDF have launched an investigation into the incident

— i24NEWS English (@i24NEWS_EN)