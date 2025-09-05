B1 Inregistrari!
Țara care devine tot mai puțin accesibilă pentru români. Cheltuielile unui turist au crescut cu 20% în ultimul an

05 sept. 2025, 23:00
Foto: Pixabay

În ciuda dimensiunii reduse, Albania a reușit în mai puțin de un deceniu să treacă printr-o transformare uluitoare, o performanță de care nu multe țări sunt capabile. De la o destinație pe care nu mulți o luau în considerare atunci când venea vorba despre vacanțe, țara a devenit un adevărat magnet pentru turiștii străini. Această trecere se datorează, în mare parte, plajelor și peisajelor naturale spectaculoase, dar și ospitalității localnicilor.

Cât costa o noapte de cazare în Albania, în 2020

Postările persoanelor care au călătorit în Albania atrag milioane de vizualizări anual, contribuind la ascensiunea țării în topul destinațiilor preferate de vacanță. Însă, schimbare de percepție asupra Albaniei vine și cu anumite costuri pentru turiști: aglomerația, scumpiri, dar și gunoi aruncat iresponsabil și care ajunge să invadeze orașele.

În anul 2020, când o lume întreagă se baricadase în casă, Albania și-a deschis porțile turiștilor. În 2021, numărul turiștilor ajunsese la peste 5,6 milioane, o creștere extrem de mare față de anul precedent.

În 2020, în Albania, o noapte de cazare într-un hotel pe plajă, cu mic dejun, costa 30 de euro. În același an, prețul unui șezlong era doar 3 euro, potrivit Cancan.

 

 

Din ce țări provin cei mai mulți turiști ai Albaniei

În 2024, numărul turiștilor din Albania nu doar că a crescut comparativ cu anul precedent, dar s-a și apropiat de cel al destinațiilor precum Italia și Grecia. Dacă în 2023, Albania a avut 10 milioane de vizitatori, în 2024, numărul acestora a crescut la 11,7 milioane, a informat ministrului Turismului, Mirela Kumbaro.

Guvernul speră că și în 2025 numărul turiștilor va crește și va ajunge să depășească 15 milioane de turiști. Performanța ar fi una uluitoare, cu atât mai mult cu cât, țara are nu are mai mult de 2,7 milioane de locuitori.

Albania continuă să fie una dintre cele mai atractive destinații din Europa, deși în 2024, cheltuielile unui turist au crescut cu 20%. Cei mai mulți vizitatori vin din Germania, Italia, Polonia și Franța.

