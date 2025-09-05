Riscuri economice apar în Franța, în timp ce instabilitatea politică se profilează, deoarece guvernul François Bayrou riscă să cadă, la aproape un an de la instalare. Alte încercări de a aborda datoria enormă a țării ar putea fi sufocate până după următoarele alegeri prezidențiale din 2027.

Ce consecințe ar avea căderea Guvernului François Bayrou

Instabilitatea politică alimentează temerile de recesiune în a doua cea mai mare economie a Europei, unde creșterea fragilă a demonstrat recent o rezistență surprinzătoare în ciuda tarifelor comerciale severe.

Premierul François Bayrou a cerut un vot de încredere programat pentru 8 septembrie, considerând că situaţia este ”gravă şi urgentă”.

Dacă va pierde sprijinul parlamentului, Franţa ar putea avea al cincilea premier în mai puţin de doi ani.

Însă, în timp ce economia prezintă semne promițătoare, Franța are nevoie urgentă de consolidarea finanțelor sale, deficitul său ajungând la 5,8% din PIB și datoria ajungând la 113% până la sfârșitul anului 2024.

Strângerea curelei necesară este controversată din punct de vedere politic, ducând la căderea guvernului condus de prim-ministrul Michel Barnier anul trecut.

Pe 8 septembrie 2025, prim-ministrul francez François Bayrou ar putea risca o soartă similară în timpul unui vot de încredere, pe care l-a solicitat în încercarea de a asigura sprijinul Adunării Naționale pentru planul său de economii bugetare de 44 de miliarde de euro.

Ce a anunțat opoziția

Opoziția, care constituie majoritatea în parlament, a promis că îl va elimina cu siguranță prin vot, lăsând țara să cadă în incertitudine politică și economică.

În cazul în care nu există o cale clară de urmat pentru gospodării, întreprinderi și investitori, producția națională, în creștere timidă, ar putea pierde din avânt.

Economia Franței se luptă să prindă avânt; creșterea PIB-ului său de la an la an a rămas sub 1% din al patrulea trimestru al anului 2024.

Expansiunea trimestrială, însă, a crescut cu 0,3% în al doilea trimestru față de primele trei luni ale anului. Aceasta urmează unei expansiuni trimestriale de 0,1% între ianuarie și martie, demonstrând rezistență într-o perioadă în care președintele SUA a început să impună tarife vamale partenerilor comerciali ai Americii, potrivit

Între timp, datele recente din industria prelucrătoare arată că acest sector din Franța a început să crească în august, pentru prima dată după doi ani și jumătate.

Cât de mare este pericolul de recesiune

În ciuda slăbiciunilor economiei franceze, analiștii consideră că este puțin probabil ca aceasta să fie aruncată în recesiune din cauza turbulențelor politice.

Jérémie Peloso, strateg șef european la BCA Research, a declarat pentru Euronews Business că „instituțiile franceze sunt puternice”, ceea ce înseamnă că o potențială „tranziție politică ar fi lină”.

El a adăugat: „Ar avea un impact foarte limitat asupra activității economice dincolo de incertitudinea politică și o lovitură asupra încrederii consumatorilor și a întreprinderilor. Dar chiar și acolo, bănuiesc că impactul va fi limitat.”

Cea mai mare federație de afaceri franceză, Medef, gândește diferit.

Patrick Martin, președintele organizației, a avertizat că incertitudinea politică declanșează consecințe imediate, inclusiv „înghețarea investițiilor, pierderea încrederii, risc crescut de falimente și distrugerea locurilor de muncă”.