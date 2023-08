Taur uriaș, plimbat pe scaunul pasagerului unei mașini: „Credeau că o să fie ceva mic”(VIDEO)

Un autoturism care circula pe o autostradă din statul Nebraska a fost oprit de polițiștii americani din orașul Norfolk, pentru că șoferul plimba un taur uriaș, de rasa Watusi, pe scaunul pasagerului, conform .

„Ofițerii au primit un apel care făcea referire la o mașină care se deplasa prin oraș și care avea o vită în ea”, declară căpitanul de poliție Chad Reiman.

. „Ei au crezut că va fi un vițel, ceva mic sau ceva care să încapă de fapt în interiorul vehiculului”, a adăugat Reiman.

Din punct de vedere tehnic, autoturismul era suficient de mare, dar nu pentru pasagerul pe care șoferul a ales să-l transporte.

💀🤣 “Norfolk police pull over man with bull riding shotgun.”

LITERALLY.

This is peak Midwest hilarity—the bull’s name is Howdy Doody.

This whole story plays out like a skit.

— Liberty Belle (@iLibertyBelle)