Un grup de turiști care s-au relaxat la un bar cochet din Ostuni, sudul Italiei, au avut la final neplăcuta surpriză să constate că trebuie să achite o taxă nouă, pe lângă ce au consumat.
Cei patru turiști au comandat aperitive în valoare de 17 £ (20 euro), cocktailuri mojito și negroni, plus un suc de fructe, ajungând la un total estimat de 42 £ (48 euro), scrie The Sun, citat de Click!.
Când au primit nota de plată, însă, au constatat că trebuie să mai plătească fiecare încă 1,70 £ (aproximativ 2 euro) pentru… muzica asigurată de DJ.
„Muzica a fost foarte bună, dar nimeni nu se aștepta să fie taxat pentru muzica de fundal”, a spus unul dintre turiști.
Ei au postat bonul în online, iar subiectul a fost intens dezbătut.
Unii internauți au comparat taxa cu binecunoscutul coperto – taxa pentru masă, practicată în multe restaurante din Italia și considerată o formă de cost suplimentar pentru serviciu, în timp ce alții au criticat barul pentru că nu i-a anunțat pe turiști de la început că muzica se plătește suplimentar.