B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Încă o taxă bizară pentru turiști, în Italia. Surpriza unor tineri când au văzut nota de plată la un restaurant

Încă o taxă bizară pentru turiști, în Italia. Surpriza unor tineri când au văzut nota de plată la un restaurant

Traian Avarvarei
22 aug. 2025, 19:13
Încă o taxă bizară pentru turiști, în Italia. Surpriza unor tineri când au văzut nota de plată la un restaurant
Sursa Foto: Freepik.com

Un grup de turiști care s-au relaxat la un bar cochet din Ostuni, sudul Italiei, au avut la final neplăcuta surpriză să constate că trebuie să achite o taxă nouă, pe lângă ce au consumat.

Cuprins

  • Ce taxă au plătit turiștii în Italia
  • Cum au comentat internauții pățania lor

Ce taxă au plătit turiștii în Italia

Cei patru turiști au comandat aperitive în valoare de 17 £ (20 euro), cocktailuri mojito și negroni, plus un suc de fructe, ajungând la un total estimat de 42 £ (48 euro), scrie The Sun, citat de Click!.

Când au primit nota de plată, însă, au constatat că trebuie să mai plătească fiecare încă 1,70 £ (aproximativ 2 euro) pentru… muzica asigurată de DJ.

Cum au comentat internauții pățania lor

„Muzica a fost foarte bună, dar nimeni nu se aștepta să fie taxat pentru muzica de fundal”, a spus unul dintre turiști.
Ei au postat bonul în online, iar subiectul a fost intens dezbătut.

Unii internauți au comparat taxa cu binecunoscutul coperto – taxa pentru masă, practicată în multe restaurante din Italia și considerată o formă de cost suplimentar pentru serviciu, în timp ce alții au criticat barul pentru că nu i-a anunțat pe turiști de la început că muzica se plătește suplimentar.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Orașul unde utilizarea telefoanelor ar putea fi limitată la doar două ore pe zi
Externe
Orașul unde utilizarea telefoanelor ar putea fi limitată la doar două ore pe zi
Un român a atacat un șofer de autobuz din Dublin cu pumnii și un obiect metalic. Ce s-a întâmplat mai exact
Externe
Un român a atacat un șofer de autobuz din Dublin cu pumnii și un obiect metalic. Ce s-a întâmplat mai exact
Ultimatum pentru Hamas. Israelul amenință cu distrugerea orașului Gaza
Externe
Ultimatum pentru Hamas. Israelul amenință cu distrugerea orașului Gaza
Atacurile ucrainene produc consecințe în economia rusă. Prețurile la benzină au explodat
Externe
Atacurile ucrainene produc consecințe în economia rusă. Prețurile la benzină au explodat
Jaf la benzinărie încheiat tragic. Un polițist a fost împușcat mortal
Externe
Jaf la benzinărie încheiat tragic. Un polițist a fost împușcat mortal
Atac în Columbia. Cinci persoane au murit, iar alte zeci au fost rănite
Externe
Atac în Columbia. Cinci persoane au murit, iar alte zeci au fost rănite
Ghid pentru românii care vor să cumpere proprietăți imobiliare în Grecia – informații utile de la fondatorii imobiliareGrecia.ro
Externe
Ghid pentru românii care vor să cumpere proprietăți imobiliare în Grecia – informații utile de la fondatorii imobiliareGrecia.ro
Israelul a început prima fază a asaltului asupra oraşului Gaza. Analistul politic Andrei Schwartz: “Hamasul trebuie să elibereze ostaticii. Hamasul nu mai poate să guverneze Fâșia Gaza pentru că Israelul a fost păcălit ani de zile” (VIDEO)
Externe
Israelul a început prima fază a asaltului asupra oraşului Gaza. Analistul politic Andrei Schwartz: “Hamasul trebuie să elibereze ostaticii. Hamasul nu mai poate să guverneze Fâșia Gaza pentru că Israelul a fost păcălit ani de zile” (VIDEO)
A intrat în Cartea Recordurilor, la 102 ani. Cine este cel mai în vârstă bărbat care a urcat pe Muntele Fuji
Externe
A intrat în Cartea Recordurilor, la 102 ani. Cine este cel mai în vârstă bărbat care a urcat pe Muntele Fuji
Armand Goșu, despre Summitul din Alaska: “E foarte dificil să nu ajungi la concluzia că Putin e câștigătorul”/ “Toată lumea e într-o competiție, să îl păcălim pe Trump” (VIDEO)
Externe
Armand Goșu, despre Summitul din Alaska: “E foarte dificil să nu ajungi la concluzia că Putin e câștigătorul”/ “Toată lumea e într-o competiție, să îl păcălim pe Trump” (VIDEO)
Ultima oră
19:25 - Furtună puternică în București. A fost emis mesaj Ro-Alert
19:19 - Ce a pățit Ianis Hagi după ce soția sa, Elena, a născut. Nici nu plecase bine de la spital că s-a și întâmplat
18:49 - Zeci de turiști români, la un pas de tragedie după ce șoferul autocarului lor a făcut infarct, în Grecia
18:30 - Durere imensă lângă sicriul copilei care s-a sinucis pe A1. De ce Georgiana nu poate fi înmormântată: „Suntem distruși”
18:26 - „Era un suflet minunat”. Mărturia dureroasă a unei foste colege de-a profesoarei ucise, din Craiova
18:24 - Surpriza pe care a avut-o un turist american când a ajuns în România și a văzut unde se află cazarea sa: „Cred că așa arată luxul aici”
17:54 - Femeie din Bihor, bătută cu levierul în cap de fostul partener. Bărbatul s-a spânzurat apoi. Ce probleme cu legea mai avea individul
17:48 - Patru români, arestați în Italia pentru trafic de migranți. Câți bani cereau unei persoane pentru a o trece granița
17:35 - DENT ESTET: Succesul implantului dentar cu ghid chirurgical, elementul cheie în stabilitatea pe termen lung
17:29 - Meghan Markle, acuzată că are o fiică secretă, iar Prințul Harry ar vrea să divorțeze! Cine este bărbatul cu care ar avea încă un copil