Un grup de care s-au relaxat la un bar cochet din Ostuni, sudul Italiei, au avut la final neplăcuta surpriză să constate că trebuie să achite o , pe lângă ce au consumat.

Cuprins

Ce taxă au plătit turiștii în Italia

Cum au comentat internauții pățania lor

Ce taxă au plătit turiștii în Italia

Cei patru turiști au comandat aperitive în valoare de 17 £ (20 euro), cocktailuri mojito și negroni, plus un suc de fructe, ajungând la un total estimat de 42 £ (48 euro), scrie The Sun, citat de

Când au primit nota de plată, însă, au constatat că trebuie să mai plătească fiecare încă 1,70 £ (aproximativ 2 euro) pentru… muzica asigurată de DJ.

Cum au comentat internauții pățania lor

„Muzica a fost foarte bună, dar nimeni nu se aștepta să fie taxat pentru muzica de fundal”, a spus unul dintre turiști.

Ei au postat bonul în online, iar subiectul a fost intens dezbătut.

Unii internauți au comparat taxa cu binecunoscutul coperto – taxa pentru masă, practicată în multe restaurante din Italia și considerată o formă de cost suplimentar pentru serviciu, în timp ce alții au criticat barul pentru că nu i-a anunțat pe turiști de la început că muzica se plătește suplimentar.