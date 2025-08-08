B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Reguli noi pentru turiștii care vor să meargă într-un oraș din Italia. Ce nu ai voie să mai faci de acum

Reguli noi pentru turiștii care vor să meargă într-un oraș din Italia. Ce nu ai voie să mai faci de acum

Răzvan Adrian
08 aug. 2025, 21:21
Reguli noi pentru turiștii care vor să meargă într-un oraș din Italia. Ce nu ai voie să mai faci de acum
Foto: Pixabey

Autoritățile din Portofino au introdus deja un set de reguli stricte valabile până în toamna acestui an, menite să limiteze comportamentele deranjante și să protejeze orașul de efectele turismului de masă.

Cuprins:

  • Ce se schimbă în Portofino în 2025
  • Ce nu ai voie să mai faci în acest oraș
  • Ce amenzi se aplică pentru cei care nu respectă regulile

Ce se schimbă în Portofino în 2025

Începând cu 15 iulie 2024 și până pe 30 septembrie 2025, orașul italian Portofino va aduce noi restricții pentru turiști, ca parte a unei campanii de combatere a turismului excesiv.

Măsurile temporare au fost comunicate de primarul Matteo Viacava și au ca scop menținerea unei atmosfere liniștite și civilizate în renumitul port de pe Riviera italiană, relatează Cancan, citând din presa internațională.

Ce nu ai voie să mai faci în acest oraș

Printre cele mai importante măsuri se află interzicerea mersului desculț pe străzi, dar și purtarea costumului de baie în afara zonelor special amenajate. Primăria este de părere că aceste comportamente influențează estetica și decența spațiului public.

De asemenea dacă vorbim despre consumul de alcool, acesta este permis doar în baruri și restaurante autorizate.

Totodată, picnicurile în locuri publice, așezatul pe trotuare sau pe ziduri, utilizarea boxelor portabile și staționarea cu bagaje mari sunt și ele interzise.

Ce amenzi se aplică pentru cei care nu respectă regulile

Cei care nu respectă noile reguli riscă amenzi cuprinse între 25 și 500 de euro, în funcție de severitatea faptei.

Autoritățile locale au comunicat că aplicarea sancțiunilor va fi foarte serioasă, mai ales în zonele aglomerate din centrul orașului și din port.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Heidi Klum, despre căsnicie, maternitate și revenirea în forță: „Nu m-am ascuns niciodată”
Externe
Heidi Klum, despre căsnicie, maternitate și revenirea în forță: „Nu m-am ascuns niciodată”
Actrița din „Grey’s Anatomy”, confruntată cu o boală autoimună. Ce simptome are aceasta
Externe
Actrița din „Grey’s Anatomy”, confruntată cu o boală autoimună. Ce simptome are aceasta
Probleme în vestiarul Barcelonei: Lamine Yamal și Lewandowski, sancționați de UEFA. Hansi Flick, suspendat în Europa
Externe
Probleme în vestiarul Barcelonei: Lamine Yamal și Lewandowski, sancționați de UEFA. Hansi Flick, suspendat în Europa
Timpul a stat pe loc pentru un tată dispărut acum 28 de ani. Corpul său a fost găsit intact într-un ghețar din Pakistan
Externe
Timpul a stat pe loc pentru un tată dispărut acum 28 de ani. Corpul său a fost găsit intact într-un ghețar din Pakistan
Putin vrea să discute față în față cu Trump. Ce țară este favorită pentru a se întâlni
Externe
Putin vrea să discute față în față cu Trump. Ce țară este favorită pentru a se întâlni
Prețurile alimentelor au atins un nou vârf istoric, după doi ani de scădere. Ce alimente propulsează indicele FAO din luna iulie
Externe
Prețurile alimentelor au atins un nou vârf istoric, după doi ani de scădere. Ce alimente propulsează indicele FAO din luna iulie
O româncă de 20 de ani droga și jefuia bătrâni în Italia. Avea la ea o seringă cu urme de substanță halucinogenă când a fost prinsă de polițiști
Externe
O româncă de 20 de ani droga și jefuia bătrâni în Italia. Avea la ea o seringă cu urme de substanță halucinogenă când a fost prinsă de polițiști
Bătrâni din Italia, păcăliți de o româncă. Femeia intra în casă, îi seda și îi jefuia
Externe
Bătrâni din Italia, păcăliți de o româncă. Femeia intra în casă, îi seda și îi jefuia
Amenzi de sute de euro pentru părinții care „uită” să-și ducă la școală copiii înainte sau după vacanță. Controale chiar și în aeroporturi
Externe
Amenzi de sute de euro pentru părinții care „uită” să-și ducă la școală copiii înainte sau după vacanță. Controale chiar și în aeroporturi
Zelenski insistă asupra unei întâlniri trilaterale cu Putin și Trump
Externe
Zelenski insistă asupra unei întâlniri trilaterale cu Putin și Trump
Ultima oră
22:01 - O femeie a fost înjunghiată în plină stradă, în București. Reacția martorilor, de-a dreptul halucinantă
21:56 - După trupa Paraziții, nici trupa Vama NU va participa la ediția din acest an de la UNTOLD. Motivul pentru care s-au retras: „Ne pare rău!”
21:52 - Heidi Klum, despre căsnicie, maternitate și revenirea în forță: „Nu m-am ascuns niciodată”
21:32 - Bujduveanu anunță că s-a economisit 1 milion de euro pe an la buget, după ce au scăzut salariile directorilor și indemnizațiile membrilor din consiliile de administraţie: “Era aberant ca un director să aibă un salariu de 40.000 de lei” (VIDEO)
21:30 - România are cel mai mare procent de adolescenți dependenți de telefon. Vara, timpul petrecut în fața ecranelor crește semnificativ
21:05 - Stelian Bujduveanu anunță că aproape jumătate dintre polițiștii locali din București vor fi dați afară: „Vom avea o scădere drastică” (VIDEO)
20:57 - A trecut o lună de când Emil Gânj este căutat. Ce spun localnicii din Mureș, speriați că individul ar putea acționa din nou
20:48 - Radu Drăgușin își ia adio de la Son Heung-Min cu un mesaj emoționant pe Instagram. Căpitanul sud-coreean a părăsit Tottenham și va juca în MLS, la Los Angeles FC
20:39 - Bolojan le-a cerut miniștrilor să-și publice declarațiile de avere și de interese: „E un gest de responsabilitate în fața cetățenilor și o dovadă de respect față de valorile democratice”
20:30 - O actriță din România, ținta comentariile negative după ce a anunțat că este însărcinată. „Nu înțeleg pasiunea pentru a insulta străini”