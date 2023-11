Teroare la aeroportul din Hamburg: Au fost trase focuri de armă și aruncate sticle incendiare

Teroare în aeroportul din Hamburg, sâmbătă seara. În jurul orei 20:00, un individ înarmat a intrat în aeroport cu o mașină și a spart o poartă de securitate. Acesta a condus până pe pista avioanelor comerciale și a parcat lângă un avion. Bărbatul a tras mai multe focuri de armă în aer.

BIG BREAKING: An armed terrorist entered Hamburg Airport in Germany and fired shots, took hostages.

The airport was shut down.

The last hostage, a FOUR-YEAR-OLD toddler has now been rescued; the hostage situation has ended.

