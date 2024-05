Toate vagoanele unui tren de marfă, fiecare de câte 22 de tone, au fost răsturnate de o tornadă în Italia (VIDEO)

a făcut ravagii în nordul Italiei. În apropiere de Borgo Mantovano, regiunea Lombardia, un tren de marfă chiar a fost răsturnat cu totul de o tornadă produsă joi seară.

Toate cele şapte vagoane ale trenului, goale, dar cântărind fiecare câte 22 de tone, au fost răsturnate de tornadă la terminalul unei companii de furaje agricole.

🛑🇮🇹| Insane train-tossing tornado batters Italy

Wind gusts of up to 200 km/h scattered seven multi-ton freight train tank cars near the Italian town of Borgo Mantovano.

The unprecedented wind power tore off roofs, destroyed power lines and destroyed other structures as rain…

