Topul destinațiilor turistice din Grecia. Ministrul Turismului: „Thassos e plin”

După doi ani de amorțire din cauza pandemiei, europenii par deciși să recupereze distracția pierdută. Companiile aeriene pur și simplu nu mai fac față numărului de iar par la fel de aglomerate ca odinioară. Grecii se mândresc să fie și anul acesta în top.

Turiștii dau năvală în stațiunile din Grecia

Vassilis Kikilias, ministrul grec al Turismului, a declarat într-un interviu pentru Ant1 că, potrivit unui sondaj World Travel Market, din Grecia sunt șase din cele zece destinații turistice europene care au înregistrat cele mai mari creșteri față de 2019.

Este vorba despre Mykonos și Rhodos, care au înregistrat creșteri de 29%, Chania – 26%, Heraklion – 23%, Santorini – 20% și Salonic – Halkidiki – 19%. În ce privește turismul urban, Atena e pe locul 3.

Ministru grec, despre stațiunile preferate de turiști

„Thassos este plin, punem Kastoria pe , unde voi merge mâine. Epirul – care era cea mai săracă Regiunea din Europa în urmă cu câțiva ani – a devenit o destinație, Ioannina, Metsovo, Aristi, Papigo în călătoriile de iarna, weekend-urile și vara. Susținem aceste destinații alternative. Egina are o ocupare de 92% iar în Peloponez sezonul turistic, din câte se pare, va merge până în noiembrie”, a declarat Vassilis Kikilias, potrivit

Acesta a precizat că germanii și francezii sunt interesați să vină în vacanță în Grecia chiar și în octombrie, noiembrie și decembrie.

Kikilias a relatat apoi o experiență personală: „Karpathos este între Rodos și Creta, în sud-estul Mării Egee. Are 110 plaje, o insulă magică. Are cazări foarte ieftine. Frumoasa noastră țară are o mulțime de opțiuni”.