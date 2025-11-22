Traficul aerian a fost suspendat pe aeroportul din Eindhoven, sâmbătă seara, din cauza unor drone suspecte care au survolat zona. Anunțul a fost făcut de .

Ministrul olandez al Apărării, Ruben Brekelmans, a anunțat că mai multe drone suspecte au fost observate survolând zona aeroportului din Eindhoven. În acest context, traficul aerian a fost suspendat sâmbătă seara, a relatat Le Figaro.

„Traficul aerian civil şi militar este, prin urmare, suspendat. Mijloacele anti-drone ale Apărării sunt gata să intervină”, a transmis ministrul într-o postare pe social-media.

Potrivit spuselor sale, (KMar) sunt la faţa locului unde fac invetigații cu privire la incident. Ministrul a precizat că în urma concluziilor anchetei, vor fi luate măsurile necesare, care se impun.

Mai devreme în cursul zilei, acelaşi ministru a anunţat pe platforma X că „vineri seara au fost observate drone deasupra bazei aeriene Volkel”. Aceasta este localizată la o distanță de aproximativ 40 de kilometri nord-est de Eindhoven. Poliția militară a deschis o anchetă pentru a afla de ce au survolat drone într-un spațiu aerian unde accesul le este interzis.

„Au fost utilizate arme de la sol pentru a le doborî. Dronele au părăsit zona şi nu au fost încă găsite. Ancheta continuă", a explicat el.

Dronele neautorizate perturbă spațiul aerian european

Un s-a petrecut zilele trecute și în Belgia. Pe 9 noiembrie, trei drone au fost observate zburând deasupra centralei nucleare Doel, situată în nordul țării, informează Deutsche Welle. Activitatea centralei, care se află în apropiere de orașul Anvers, nu a fost afectată de incident, a declarat un purtător de cuvânt al companiei Engie.

De altfel, în ultimele săptămâni au fost raportate mai multe apariții de drone neidentificate în apropierea infrastructurii strategice belgiene. Între 31 octombrie și 2 noiembrie, mai multe drone misterioase au fost semnalate deasupra Bazei Aeriene Kleine Brogel. Pe 3 noiembrie, armata belgiană a emis un ordin ca dronele necunoscute observate deasupra bazelor militare ale țării să fie doborâte.

O zi mai târziu, pe 4 noiembrie, traficul aerian pe a fost suspendat temporar. S-a întâmplat tot din cauza unui incident cu drone în zonă, potrivit agenției de presă Belga.

În septembrie, peste 20 de drone ruseşti au pătruns în spaţiul aerian polonez. Alte trei avioane militare ruseşti au încălcat spaţiul aerian estonian timp de 12 minute. De atunci, numeroase zboruri cu drone, a căror origine este în mare parte necunoscută, au perturbat operaţiunile aeriene în Europa. Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a calificat aceste incursiuni drept „război hibrid”.