Alertă în Belgia. Autoritățile au decis marți seară să suspende complet traficul aerian pe Aeroportul Bruxelles-Zaventem, după ce trei drone au fost observate în apropierea terminalului principal. Incidentul a avut loc cu puțin înainte de ora locală 20:00 (19:00 GMT), potrivit publicației locale , citate de agenția EFE.

Traficul aerian de pe aeroportul din Bruxelles a fost oprit din motive de siguranță în urma observării unei drone, a confirmat controlorul de trafic aerian Skeyes.

„Chiar înainte de ora opt, a fost raportată o dronă care zbura deasupra aeroportului”, explică purtătorul de cuvânt al Skeyes, Kurt Verwilligen. Aeroportul a anunțat într-un mesaj pe site-ul său că zborurile au fost suspendate temporar.

„În prezent, nu există zboruri de plecare sau sosire pe aeroportul din Bruxelles din cauza raportărilor privind dronele în jurul aeroportului. Vom oferi actualizări imediat ce vom avea mai multe informații”, a precizat acesta.

Alertă în Belgia. Ce se întâmplă cu zborurile care trebuiau să ajungă la Bruxelles

Conform datelor de pe site-ul specializat Flight Radar, o parte dintre aeronavele care se îndreptau spre Bruxelles-Zaventem au fost deviate către alte din Belgia — Liege, Charleroi sau Bruges —, dar și către hub-uri internaționale precum Paris și Frankfurt, informează .

Alte avioane au rămas în aer, într-un circuit de așteptare, până la primirea unui nou semnal din partea autorităților aeronautice belgiene.

Opt zboruri Brussels Airlines au fost deviate, a declarat compania aeriană, potrivit Het Laatste Nieuws.

„Intenția este ca aceste avioane să ajungă astăzi la Zaventem, astfel încât pasagerii să nu fie nevoiți să călătorească la aeroportul din Bruxelles cu autobuzul sau alte mijloace”, a declarat purtătorul de cuvânt Nico Cardone.

Iată cum au fost deviate, mai exact zborurile: un zbor Brussels Airlines din Berlin a fost deviat către Köln, un zbor din Londra a fost deviat către Ostend, un zbor din Viena a fost deviat către Charleroi, iar un zbor din Malaga a fost deviat către Lille.

În prezent, este clar că nu au existat zboruri de plecare între orele 19:37 și 21:08 (ora din Bruxelles).

Ce au transmis autoritățile din Belgia

Reprezentanții aeroportului Zaventem au confirmat pentru Het Laatste Nieuws că „investighează cazul” și că, în prezent, „nu există zboruri care să aterizeze sau să decoleze de la Bruxelles-Zaventem”.

Incidentul a atras atenția asupra riscurilor tot mai frecvente generate de utilizarea neautorizată a dronelor în apropierea aeroporturilor europene.