Tragedia submersibilului Titan: Cum a arătat implozia catastrofală? „Au murit într-un mod în care...” (VIDEO)

Conform declarației contraamiralului John Mauger din cadrul Gărzii de Coastă americane, , care se îndrepta în adâncuri spre epava pachebotului Titanic, a suferit duminică o „implozie catastrofală” și a dispărut împreună cu cei cinci membri ai echipajului. Experti citați de CNN au explicat că o implozie este opusul unei explozii și se produce atunci când un obiect se prăbușește brusc și violent. La adâncimea respectivă, submersibilul a fost supus unei presiuni uriașe, iar chiar și cea mai mică defectiune structurală putea avea consecințe dezastruoase.

La adâncimea la care se găsește epava Titanicului, presiunea atinge aproape 4.000 de tone pe metru pătrat. Există multe întrebări cu privire la cunoașterea situației de către echipaj. Cu o presiune atât de uriașă exercitată asupra submarinului, într-o fracțiune de secundă, scrie .

At that depth, the pressure on the outer walls would be 400+ bar. (400kg every )

The sub gets crushed inwards. as it does, the air inside the compartment is compressed & is heated up rapidly to many 1000° C.

All of this in milliseconds.

