Tragedie evitată la limită într-o benzinărie, după ce o șoferiță a intrat în plin cu mașina într-o pompă provocând un incendiu (VIDEO)

Un SUV a intrat în pompele unei benzinării din Boston, provocând o explozie uriașă. „Sunt aici de 43 de ani din 1981, dar nu am mai văzut așa ceva în viața mea”, a spus Gloria Nantas, proprietara benzinăriei.

Explozie într-o benzinărie din SUA

Fiul ei cel mare, Arthur, a fugit, folosind un stingător pentru a controla flăcările înainte ca sistemul de stingere a incendiilor să albească întreaga parcare, potrivit .

SUV-ul alb s-a izbit și de două vehicule parcate. Haosul a fost surprins de camerele de supraveghere.

Pompele de benzină de la ALFA Auto Fuel au luat foc după ce o mașină s-a izbit de ele.

Departamentul de Poliție din Boston spune că șoferul a crezut că mașina era în parcare când a pășit pe accelerație.

Prejudicii imense pentru proprietarii benzinăriei

Accidentul are consecințe majore. „Mi-am văzut mașina, am fost devastată, am început să plâng”, spune Maureen Roman, a cărei Toyota argintie a fost reparată cu o zi înainte. Acum este făcută scrum. „Nu plâng după mașina mea. Plâng pentru că am nevoie de o mașină”.

Nantas spune că este un lucru norocos că nimeni nu a fost rănit.

„Bine că nu a fost niciun client aici, altfel am fi avut pe cineva mort aseară”, a spus Nantas.

Nantas speră să redeschidă cele trei pompe de lucru până vineri dimineață. Prejudiciul i-ar putea costa peste 100.000 de dolari.