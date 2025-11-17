Tragedie în Republica Democrată Congo! Cel puțin 32 de persoane au murit, după prăbușirea unui pod improvizat într-o mină de cupru și cobalt.

Ce s-a întâmplat

Incidentul s-a produs sâmbătă, în mina Kalando, din provincia Lualaba, iar autoritățile locale vorbesc despre una dintre cele mai grave catastrofe miniere din ultimii ani, conform Al Jazeera, citat de Adevărul.

Ministrul de Interne Roy Kaumbe Mayonde a confirmat duminică tragedia. El a declarat că minerii independenți au pătruns în sit în condiții extrem de periculoase.

„În ciuda unei interdicții oficiale de acces pe șantier din cauza ploilor torențiale și a riscului unui alunecări de teren, minerii independenți au forțat intrarea în carieră”, a explicat ministrul.

Podul improvizat, construit doar pentru a traversa un șanț inundat, s-a prăbușit sub greutatea mulțimii. Structura nu a făcut față numărului mare de oameni.

Focuri de armă

Un raport al SAEMAPE (agenția care monitorizează activitățile miniere artizanale) arată că militarii aflați în zonă ar fi jucat un rol critic în declanșarea panicii.

Conform documentului, soldații ar fi tras focuri de armă pentru a dispersa minerii, ceea ce a provocat haos.

Mulțimea s-a împins spre podul improvizat, iar structura a cedat sub presiune. Oamenii au fost „îngrămădiți unii peste alții, provocând morți și răniți”, se arată în raport.

În timp ce ministrul vorbește despre 32 de victime, surse din SAEMAPE ridică bilanțul la cel puțin 40 de morți.

Minerii independenți și investitorii chinezi

Mina Kalando este de ani de zile scena unor tensiuni puternice între minerii independenți, o cooperativă locală și operatorii legali ai sitului, despre care se afirmă că ar avea legături cu investitori chinezi.

Arthur Kabulo, coordonator provincial al Comisiei Naționale pentru Drepturile Omului, a declarat pentru AFP că în zonă lucrează peste 10.000 de mineri independenți, adesea în condiții periculoase și fără protecție. În urma tragediei, activitățile din mină au fost suspendate.

Ce vor ONG-urile

Inițiativa pentru Protecția Drepturilor Omului a solicitat deschiderea unei anchete independente pentru a clarifica responsabilitatea militarilor, după relatări privind confruntări între mineri și soldați.

Republica Democrată Congo este cel mai mare producător mondial de cobalt, mineral esențial pentru bateriile litiu-ion folosite în mașini electrice, telefoane și laptopuri.

Cu toate că resursele sunt imense, industria rămâne puternic afectată de exploatare umană, munca minorilor, corupție și violențe armate.