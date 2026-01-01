B1 Inregistrari!
Trecerea la euro schimbă totul în Bulgaria. Începe o nouă eră economică, iar salariul minim crește

Trecerea la euro schimbă totul în Bulgaria. Începe o nouă eră economică, iar salariul minim crește

Ana Beatrice
01 ian. 2026, 20:29
Trecerea la euro schimbă totul în Bulgaria. Începe o nouă eră economică, iar salariul minim crește
Sursă Foto: Inquam Photos / Alberto Groșescu
Cuprins
  1. Ce reguli și schimbări aduce pentru bulgari trecerea la euro
  2. De ce îi îngrijorează pe bulgari trecerea la moneda euro

Bulgaria începe anul 2026 cu un pas istoric, adoptând oficial moneda euro. Această schimbare aduce mai multă stabilitate financiară și o integrare mai profundă în spațiul european. În același timp, deschide oportunități noi atât pentru cetățeni, cât și pentru companii.

Trecerea la euro promite tranzacții mai simple, investiții sporite și o deschidere mai mare către piața internațională. Această schimbare marchează începutul unei noi realități economice pentru întreaga țară.

Ce reguli și schimbări aduce pentru bulgari trecerea la euro

În primele săptămâni de după adoptarea euro, bulgarii vor putea folosi atât leva, cât și euro pentru plăți, iar în cele mai multe cazuri restul va fi oferit în euro. Dacă nu există numerar în euro disponibil, restul poate fi returnat în leva, notează Novinite. Leva va putea fi schimbată fără limită la sucursalele băncilor, iar în localitățile mai mici și oficiile poștale vor oferi servicii de conversie.

Persoanele fizice vor avea posibilitatea să schimbe până la 10.000 de leva pe zi, dintre care 1.000 de leva vor fi convertite pe loc. Pentru sumele mai mari este nevoie de o solicitare scurtă, iar banii vor fi disponibili în trei până la cinci zile lucrătoare. Toate conturile bancare în leva vor fi convertite automat în euro la cursul oficial de 1 euro = 1,95583 leva.

În paralel, intră în vigoare și bugetul prelungit pentru 2026. Până la aprobarea unui nou buget, statul va putea cheltui lunar o douăsprezecea parte din bugetul pe 2025, asigurând stabilitate financiară în timpul tranziției.

Și veniturile se modifică. Salariul minim crește la 1.213 leva, echivalentul a 620,20 euro pe lună, față de 1.077 leva anterior. Salariul minim orar ajunge la 7,31 leva, adică 3,74 euro. Totodată, pragul de sărăcie este stabilit la 764 leva, aproximativ 390,63 euro, reprezentând o creștere față de nivelul precedent de 638 leva.

De ce îi îngrijorează pe bulgari trecerea la moneda euro

Mulți bulgari privesc adoptarea monedei euro cu teamă, în special din cauza posibilității de creștere a prețurilor. Nemulțumirea față de pierderea independenței monetare și riscul scumpirilor a alimentat proteste, susținute în principal de partidele naționaliste. Economiștii și specialiștii analizează atent atât pericolele, cât și beneficiile pe care această schimbare le poate aduce economiei Bulgariei.

Una dintre cele mai mari temeri este o posibilă creștere bruscă a prețurilor în perioada de tranziție. Există îngrijorarea că unele companii ar putea profita de situație pentru a rotunji sumele afișate.

„Cea mai imediată preocupare este o creștere bruscă a prețurilor în timpul schimbării valutare, deoarece unele companii ar putea rotunji prețurile”, a spus Valentin Tătaru, economist la ING, pentru CNBC.

