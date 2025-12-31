Creșterea salariului minim și digitalizarea accelerată a supravegherii rutiere vor schimba semnificativ modul în care șoferii din România vor fi sancționați începând cu anul 2026. Amenzile de circulație vor deveni mai mari, iar aplicarea lor va fi tot mai des realizată automat, cu ajutorul inteligenței artificiale.

De ce cresc amenzile de circulație din 2026 și care sunt noile sume

Amenzile rutiere sunt calculate în funcție de salariul minim brut pe economie, iar orice modificare a acestuia se reflectă automat în valoarea sancțiunilor. Ministerul Muncii propune majorarea salariului minim brut cu aproape șapte procente, de la 4.050 de lei la 4.325 de lei, începând cu 1 iulie 2026. Această creștere va influența direct valoarea punctului de amendă, care reprezintă cinci procente din salariul minim brut stabilit prin hotărâre de guvern.

Odată cu noul prag salarial, punctul de amendă va ajunge la 216,25 lei, față de 202,5 lei cât este în prezent. Astfel, cea mai mică amendă aplicată unui va depăși 430 de lei, iar sancțiunile maxime pot ajunge la peste 21.600 de lei. Nivelul exact al amenzilor va fi aplicat doar dacă Executivul nu va decide înghețarea punctului de amendă sau modificarea formulei de calcul.

Cum sunt structurate sancțiunile rutiere în Codul Rutier

Codul Rutier împarte amenzile în cinci clase distincte, în funcție de gravitatea faptei și de categoria contravenientului. Primele patru clase sunt aplicabile persoanelor fizice, respectiv șoferilor, în timp ce a cincea categorie este destinată firmelor și instituțiilor.

Clasele de amenzi și valorile aferente unui punct de 216,25 lei sunt:

Clasa I: între 432,5 lei și 648,75 lei

Clasa a II-a: între 865 lei și 1.081,25 lei

Clasa a III-a: între 1.297,5 lei și 1.730 lei

Clasa a IV-a: între 1.946,25 lei și 4.325 lei

Clasa a V-a: între 4.541,25 lei și 21.625 lei

În paralel cu majorarea amenzilor, autoritățile pregătesc un sistem național de supraveghere rutieră bazat pe inteligență artificială, care va funcționa din 2026. Radarele fixe, camerele primăriilor și sistemele Companiei de Drumuri vor fi conectate într-o platformă unică, capabilă să monitorizeze traficul în timp real. CNAIR intenționează să achiziționeze 400 de camere inteligente noi, care vor fi integrate în sistemul e-Sigur, deja utilizat de , relatează Capital.

Ce abateri vor fi sancționate automat

Sistemul e-Sigur funcționează deja cu sute de radare mobile, care filmează constant și detectează automat depășirea vitezei legale. Din toamnă, toate camerele de trafic pot fi conectate la acest sistem, iar sancțiunile vor putea fi aplicate pentru multiple abateri rutiere. Printre acestea se numără nepurtarea centurii, utilizarea telefonului la volan, depășirile neregulamentare, trecerea pe roșu sau depășirea limitelor de viteză.

O schimbare importantă este introducerea conceptului de „viteza medie”, care va permite calcularea timpului de parcurgere între două camere succesive. Dacă durata este prea scurtă și indică o viteză peste limita legală, sistemul va genera automat sancțiunea, fără intervenția directă a unui polițist. vor putea fi aplicate doar dacă imaginile surprind clar data, ora, locul, abaterea și vehiculul sau conducătorul auto.





