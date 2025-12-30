B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » Bulgaria trece la euro de la 1 ianuarie. Cine câștigă și cine plătește mai mult din 2026

Bulgaria trece la euro de la 1 ianuarie. Cine câștigă și cine plătește mai mult din 2026

Iulia Petcu
30 dec. 2025, 07:35
Bulgaria trece la euro de la 1 ianuarie. Cine câștigă și cine plătește mai mult din 2026
Sursa foto: Pixabay
Cuprins
  1. În ce domeniu vor beneficia bulgarii de prețuri mai mici
  2. Unde apar scumpiri vizibile înainte de adoptarea euro
  3. Ce se întâmplă cu taxele rutiere și parcarea
  4. Ce indicii există privind alimentele și consumul zilnic

Bulgaria se pregătește să adopte euro la 1 ianuarie 2026, înlocuind leva la cursul fix de 1,95583 BGN pentru un euro. Tranziția deschide o perioadă sensibilă, în care consumatorii urmăresc atent rotunjirile, scumpirile punctuale și promisiunile autorităților privind stabilitatea prețurilor.

În ce domeniu vor beneficia bulgarii de prețuri mai mici

Analiza Novinite arată că transportul public din Sofia beneficiază de rotunjiri favorabile, care duc la tarife ușor mai mici pentru majoritatea biletelor și abonamentelor. Cardul de 24 de ore scade de la 6,00 BGN la 3,00 EUR, iar cel de 72 de ore ajunge la 7,60 EUR.

Abonamentele lunare și anuale sunt, de asemenea, convertite aproape neutru, cu diferențe minore, inclusiv pentru elevi și studenți, unde apare o mică economie. În Veliko Târnovo, tariful la autobuz rămâne stabil, iar transportul public devine gratuit de Anul Nou.

Unde apar scumpiri vizibile înainte de adoptarea euro

În contrast, tarifele taxiurilor din Sofia au crescut cu aproape 20% încă din decembrie 2025, invocându-se inflația, combustibilul și salariile. Majorarea, aplicată anticipat de unele companii, a alimentat nemulțumiri, mai ales că era programată inițial pentru 1 ianuarie.

Serviciile mobile de schimbat anvelopele și asistența rutieră înregistrează, tradițional, vârfuri de preț în perioada sărbătorilor, cu variații regionale ample. În unele orașe, tarifele pot ajunge la niveluri foarte ridicate, în funcție de cerere și urgență.

De asemenea, deși Comisia de Reglementare a aprobat inițial majorări la apă, guvernul a anunțat o înghețare pentru majoritatea operatorilor publici. Electricitatea nu are, deocamdată, confirmată nicio scumpire, autoritățile insistând pe lipsa unor directive noi.

Ce se întâmplă cu taxele rutiere și parcarea

Autoritățile au asigurat că vinietele și taxele de drum nu se vor scumpi, ci doar se vor converti la cursul oficial. Apare însă o vinietă de o zi, din februarie 2026, iar sistemul va avea o pauză tehnică scurtă la trecerea dintre ani.

În Sofia, o dublare a tarifelor de parcare a fost aprobată, dar aplicarea ar putea fi amânată, după intervenția Comisiei pentru Protecția Consumatorilor. Curățenia urbană va avea ajustări de contract, fără legătură directă cu euro.

Ce indicii există privind alimentele și consumul zilnic

Monitorizările oficiale arată stabilitate relativă la alimentele de bază, cu fluctuații mici, de aproximativ trei procente. Georgi Gagov, cofondator al Coffee Association Bulgaria, estimează creșteri moderate, de 5–8%, din motive psihologice și de rotunjire, urmate de stabilizare în 2026.

Un expat britanic stabilit în Bulgaria a atras atenția asupra decalajelor dintre prețuri și venituri, afirmând că prețurile sunt „europene”, dar salariile nu. El a adăugat: „În capitală, salariile sunt mai mari, dar în orașele mici și în sate, prețurile rămân aceleași, iar veniturile sunt mult mai mici.”

Între 1 și 31 ianuarie 2026, plățile se pot face atât în leva, cât și în euro, cu afișare dublă a sumelor. Din februarie, euro devine singura monedă acceptată, iar restul se va acorda prioritar în euro, raportează Digi24.



