Trei morți și mai mulți răniți după ce un autobuz a intrat într-o mulțime de pietoni, în China. Șoferul a făcut infarct

s-a produs în sudul Chinei. Trei oameni au murit după ce un șofer a intrat cu autobuzul într-o mulțime de pietoni care circulau pe marginea drumului. Acesta a suferit un infrarct în timp ce conducea și nu a mai putut ține controlul autovehiculului.

Din primele informații, bărbatul de 51 de ani a suferit un infarct miocardic, a și a intrat în mulțimea de pietoni de pe marginea drumului, conform

Trei oameni au murit și mai multe persoane au fost rănite. O anchetă a fost deschisă și șoferul a fost arestat de către polițiști.

A 51-year-old bus driver was controlled by the police after his bus bumped into pedestrians in Nanchang, East China’s Jiangxi Province, killing 3 and injuring 7. The driver lost consciousness due to cardiac issues and further investigation is underway, said local traffic police.

