Trei persoane au murit după ce două elicoptere s-au ciocnit în zbor, în California (FOTO/VIDEO)

Trei persoane au decedat, duminică, 6 august, după ce două elicoptere s-au ciocnit în zbor, în timp ce încercau să stingă un incendiu la Cabazon, aproape de Palm Springs, în sudul Californiei.

„Primul elicopter a reuşit să aterizeze în siguranţă. Din păcate, al doilea elicopter s-a prăbuşit şi toţi cei trei ocupanţi au murit”, a declarat David Fulcher, șeful pompierilor din California.

Potrivit Reuters și AFP, victimele accidentului au fost pilotul și doi pompieri, dintre care unul era căpitan.

Two Firefighting helicopter has crashed in a mid air collision while fighting brush fire

Currently, there is a deadly incident in Cabazon, California that occurred this evening, where two firefighting helicopters collided in mid-air

