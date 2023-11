Trump a ajuns la Washington pentru a se prezenta în fața Tribunalului: Va fi inculpat pentru tentativa de a frauda alegerile prezidențiale (VIDEO)

Fostul președinte Donald Trump a sosit la tribunalul federal din Washington pentru a se preda autorităților sub acuzațiile privind un presupus complot pentru a-și anula înfrângerea din 2020 la alegerile prezidențiale, scrie .

Primul candidat pentru nominalizarea republicană la președinția din 2024 va apărea în fața unui judecător sub acuzații grave, inclusiv conspirație pentru fraudare. În vizorul tribunaluluis e află revolta de la Capitoliul SUA pe care susținătorii lui Trump l-au atacat la 6 ianuarie 2021, pentru a împiedica Congresul să certifice victoria electorală a democratului Joe Biden.

Este al treilea dosar penal intentat împotriva lui Trump în acest an, dar primul care încearcă să-l facă responsabil penal pentru eforturile sale de a se agăța de putere în săptămânile dintre pierderea sa electorală și atacul la Capitoliu care a uimit lumea în timp ce s-a desfășurat în direct la televizor.

Trump supporter awaiting President ahead of DC arraignment leaves reporter in STUNNED silence with defense of Trump:

„The only way to save America is Donald Trump… They’ve been after this man since he came down the escalator 8 years ago.”

— Benny Johnson (@bennyjohnson)