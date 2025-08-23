B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » Trump, dezamăgit că întâlnirea Putin-Zelenski nu se va concretiza curând, anunță când va lua o decizie în privința războiului din Ucraina

Trump, dezamăgit că întâlnirea Putin-Zelenski nu se va concretiza curând, anunță când va lua o decizie în privința războiului din Ucraina

23 aug. 2025, 08:53
Trump, dezamăgit că întâlnirea Putin-Zelenski nu se va concretiza curând, anunță când va lua o decizie în privința războiului din Ucraina
Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Pool/ABACA

Vladimir Putin și Volodimir Zelenski i-au dat iar peste cap planurile lui Donald Trump. Când părea că  negocierile avansează și pacea în Ucraina este pe punctul de a fi instaurată, neînțelegerile dintre cei doi președinți ai țărilor aflate în conflict îndepărtează tot mai mult de momentul prezent o posibilă întâlnire.

 

 Cuprins: 

  1. Când va decide Trump ce să facă în privința Rusiei
  2. Ce vrea să facă Trump dacă în 2 săptămâni situația dintre Ucraina și Rusia nu se îmbunătățește

Când va decide Trump ce să facă în privința Rusiei

Trump a readus în discuție posibilitatea de abandona încercările de mediere, dar și despre noi sancțiuni pe care le va impune Rusiei.

„Nu sunt mulțumit” de eforturile care se fac pentru a aduce pacea între Rusia și Ucraina, a mărturisit Trump în fața presei în Biroul Oval. Declarațiile președintelui american vin la o săptămână după summitul său cu Putin în Alaska, după care ambii lideri au vorbit vag despre progrese, dar fără a avea un rezultat concret.

Nici după summitul cu Zelenski și liderii europeni de la Casa Albă, Trump nu a înregistrat vreun progres în a-i aduce pe liderii ucrainean și rus la aceeași masă.

„Există acolo o ură imensă”, a spus președintele SUA despre relația dintre Putin și Zelenski. „Dar vom vedea ce se întâmplă. Cred că în două săptămâni vom ști în ce direcție mă îndrept”, a continuat președintele american.

Ce vrea să facă Trump dacă negocierile dintre Ucraina și Rusia nu înregistrează progrese

Trump a susținut că are mai multe opțiuni dacă în următoarele două săptămâni nu se înregistrează progrese în ceea ce privește o posibilă întâlnire Putin-Zelenski. După acest orizont de așteptare, președintele SUA va decide dacă impune sau nu „sancțiuni masive” Rusiei sau dacă pur și simplu va abandona încercările sale de mediere între cele două state aflate în conflict, spunându-le „lupta voastră”.

Planul său inițial după summitul din Alaska era să fie organizat un summit trilateral Trump-Putin-Zelenski. Totuși, după întâlnirile de luni cu Zelenski și cu grupul de lideri europeni, și după ce într-o pauză a acestora a avut și cu Putin o discuție telefonică, liderul de la Casa Albă a anunțat că se lucrează la organizarea unei întâlniri bilaterale Putin-Zelenski și abia după aceasta ar urma să se desfășoare și întrevederea care să îl includă și pe el.

