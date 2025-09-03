B1 Inregistrari!
Trump avertizează că SUA ar putea anula acordurile comerciale cu UE și alți parteneri. Totul depinde de decizia Curții Supreme privind tarifele

Răzvan Adrian
03 sept. 2025, 22:00
Trump avertizează că SUA ar putea anula acordurile comerciale cu UE și alți parteneri. Totul depinde de decizia Curții Supreme privind tarifele
Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Hepta - DPA Images / Andrew Leyden

Președintele american Donald Trump a declarat că Statele Unite ar putea fi nevoite să „desfacă” acordurile comerciale încheiate cu Uniunea Europeană, Japonia și Coreea de Sud dacă pierde procesul privind legalitatea tarifelor la Curtea Supremă, informează Libertatea, citând Reuters.

Cuprins:

  • Procesul care ar putea decide viitorul acordurilor comerciale
  • Argumentele lui Trump privind tarifele
  • Riscul anulării tratatelor comerciale

Procesul care ar putea decide viitorul acordurilor comerciale

Donald Trump a anunțat că administrația sa a cerut Curții Supreme să anuleze o hotărâre recentă a unei instanțe de apel, care a declarat ilegale multe dintre tarifele impuse de Statele Unite.

Președintele consideră că o decizie negativă ar putea avea un impact devastator asupra economiei americane și ar putea pune sub semnul întrebării acordurile comerciale încheiate în ultimele luni.

„Țara noastră are oportunitatea de a deveni din nou extrem de prosperă. Totodată, există riscul de a cădea din nou într-o sărăcie extremă. Dacă nu câștigăm acest proces, economia noastră va suferi enorm, enorm.”, a declarat Donald Trump, conform Reuters, citat de Libertatea.

Argumentele lui Trump privind tarifele

Trump a afirmat că tarifele aplicate importurilor din diverse țări au creat oportunități pentru negocieri comerciale mai favorabile pentru Washington.

El a detaliat că aceste acțiuni au condus la acorduri cu Uniunea Europeană și alți parteneri, iar unele negocieri sunt încă în curs de desfășurare.

Riscul anulării tratatelor comerciale

Președintele a sugerat pentru prima dată că aceste acorduri ar putea fi anulate dacă decizia instanței de apel rămâne valabilă.

„Am făcut o înțelegere cu Uniunea Europeană, unde ne plătesc aproape un trilion de dolari, și știți ce? Sunt mulțumiți. Totul este finalizat. Aceste înțelegeri sunt toate finalizate. Cred că ar trebui să le desfășurăm.”, a mai spus Donald Trump, conform surselor menționate.

